Duckert/Maschke fahren allen davon

Kerstin Bechly

Köln (MOZ) Mit einem sechsten Platz ist Roman Duckert vom Frankfurter Radsportclub 90 von den Deutschen U-17-Meisterschaften im Omnium zurückgekehrt. Gold holte er mit seinem Vereinskameraden Malte Maschke im Rahmen der Bundesbestenermittlung im Madison.

Die Teilnahme an den nationalen Titelkämpfen in Köln hatte ihr Trainer Jan Schur nach den Deutschen Bahn-Meisterschaften, von denen Duckert mit einer Medaille Silber im Punktefahren zurückgekehrt war, kurzfristig eingeschoben: „Die Jungen sollen sich das abholen, was sie verdient haben“, sagte er mit Blick darauf, dass beide das Zeug zu einer Medaille hatten.

Im Omnium mit Scratch, Temporennen, Ausscheidungsfahren und Punktefahren hatte Roman Duckert zum Auftakt als Zehnter im Scratch nicht den erwarteten guten Start erwischt und Punkte für eine sehr gute Gesamtplatzierung liegen lassen. Bei den Temporunden lief es schon besser und im Ausscheidungsfahren holte sich der 16-Jährige endlich den ersten Teilsieg und rutschte damit auf Rang 5 vor. Auch die Qualifikation für das Finale im Punktefahren meisterte er. Dort standen innerhalb von 40 Runden vier Wertungen an, von denen der Müllroser die zweite gewinnen und nach der dritten eine Attacke zum Rundengewinn fahren sollte, um auf einen Schlag viele Punkte sammeln zu können. Das gelang Duckert am Ende nicht und die Deutschen Meisterschaften endeten für ihn dann doch enttäuschend als Sechster.

Malte Maschke, der zu nervös agierte, hatte das wichtige Finale im Punktefahren verpasst und sich damit nicht unter die besten 24 Jugendfahrer bringen können.

Für beide Frankfurter gab es dennoch noch einen Grund zu großer Freude. Sie starteten im Madison, das zusätzlich als Bundesbestenermittlung in das Programm aufgenommen worden war und für den sich viele Teilnehmer der Bahn-DM eine Woche zuvor angesagt hatten. Im Finale erkämpften sie sich deutlich die Goldmedaille und ließen damit u. a. die besten Vier der DM hinter sich. Dort waren Duckert (5.) und Maschke (9.) mit jeweils anderem Partner gestartet.

Dass das Wochenende in Köln für Roman Duckert laut Jan Schur dann endgültig „schön und versöhnlich“ endete, stand nach einer Entscheidung von Bundesnachwuchstrainer Joseph Schüller fest: „Er hat Roman für seine beständig gute Fahrweise in den vergangenen Wochen in die U-17-Jugend-Auswahl berufen und nimmt ihn Ende August mit zur bedeutendsten Rundfahrt für Jugendfahrer“, erklärt sein Trainer. Für die 33. Internationale Radjugendtour Oststeiermark in Österreich sind fünf Deutsche nominiert. „Dafür habe ich hart gearbeitet. Es wird die größte Rundfahrt in meinem bisherigen Leben und ich freue mich sehr darauf“, sagt der 16-Jährige, der demnächst von der Frankfurter an die Cottbuser Sportschule wechselt. Nur eine Woche Ferien blieben dem künftigen Elftklässler, dann hieß es schon wieder, gemeinsam mit den Trainingskameraden rauf aufs Rad und sich auf Wettbewerbe vorbereiten. (keb)