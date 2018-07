Mit Mühe zum Erfolg

Volker Rudolph

Fünfeichen (MOZ) Die Fußballer von Blau-Weiss Markendorf haben auch ihr zweites Testspiel in Vorbereitung auf die neue Saison in der Landesklasse Ost gewonnen. Sie besiegten den Kreisoberligisten VfB Fünfeichen mit 2:0 (0:0).

Bei subtropischen Temperaturen quälten sich die Markendorfer gegen einen sehr tief stehenden Gegner über das gesamte Spiel. Sie nahmen gleich das Heft des Handelns in die Hand. Doch gefühlte 80 Prozent Ballbesitz im Spielverlauf konnten nicht in Tore verwertet werden. Viele Risikopässe in die Tiefe oder schlechtes Passpiel stoppten die Angriffsbemühungen der Blau-Weissen sehr oft. Diese versuchten es immer wieder über die Außenbahnen. Doch die VfB-Abwehr stand sehr gut und ließ kaum Chancen zu. Durch punktuelle Konter besaß der VfB sogar zwei bis drei hundertprozentige Einschussmöglichkeiten, um selbst die Führung zu erzielen. Diese wurden aber etwas überhastet vergeben. So ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Einen ähnlichen Ablauf gab es in der zweiten Hälfte. Erst als die Fünfeichener, die auf Wechselspieler verzichten mussten, aufgrund von Verletzungen in zweifacher Unterzahl spielten, trafen die Markendorfer durch Sascha Kloss (80.) und Eric Härtel (87.) zum späten 2:0- Auswärtssieg als Endstand.

Die Gastgeber zeigten eine gute Defensivleistung und hatten vor allem vor der Pause auch einige gute Konterchancen. Benjamin Jank (kam vom FC Eisenhüttenstadt III) und Florian Musick (vorher Blau-Weiß Groß Lindow) gaben ihr Debüt im Trikot des VfB und zeigten gute Leistungen. Der neue Trainer Wolfgang Stauffer, der zuvor vier Jahre lang den 2017 in die Kreisoberliga aufgestiegenen Blau-Weiß Groß Lindow betreut hatte, lobte sein Team: „Meine Jungs haben unter diesen Personalbedingungen toll gekämpft und fast noch das Remis über die Zeit gebracht. Sehr gut war auch unsere Torwartleistung durch Benjamin Jank. Darauf lässt sich aufbauen“.

Wolf-Dietmar Goszynsky, der den in Urlaub befindlichen Blau-Weiss-Trainer Denny Danowski vertrat, war nur teilweise zufrieden. „Es gibt noch einiges zu tun. Wir machen es uns einfach noch bei den Abschlusshandlungen zu schwer, spielen kompliziert, statt klar und schnell den Torschuss zu suchen. Einen guten Einstand hatte Neuzugang Kamil Krzeptowski, der immer wieder durch viel Laufarbeit und gewonnenr Zweikämpfe positiv auffiel“.

Heute steht schon der nächste Test für Markendorf an. Dann treffen die Vor-Ort Frankfurter um 18.30 Uhr auf den Ostbrandenburgligisten von der neugebildeten Spielgemeinschaft Turbine Finkenheerd/Blau-Weiß Lindow.