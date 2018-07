Seit 125 Jahren wird in Fürstenwalde gerudert

Sven Gahlbeck

Fürstenwalde (Roland Hanke) Der Fürstenwalder Ruder-Club steht vor einem Jubiläum. Er wird am Mittwoch 125 Jahre alt. Gefeiert wird der Geburtstag aber erst am 25. August am Bootshaus. „Nach einer kleinen Ausfahrt um 13 Uhr laden wir alle ehemaligen Ruderer herzlich zu einem Sektempfang mit Bootstaufe um 14 Uhr ein. Über eine zahlreiche Teilnahme würden wir uns sehr freuen“, sagt FRC-Vorstandsmitglied Sven Gahlbeck.

Am 1. August 1893 trafen sich acht Herren reiferen Alters zur Gründung des Fürstenwalder Ruder-Clubs. Gemäß den Satzungen des Deutschen Ruderverbandes durfte nur derjenige Mitglied des Ruderclubs werden, der sein Einkommen nicht durch körperliche Arbeit bestritt. Nach Kriegsende waren die Bootshäuser in Fürstenwalde zerstört bzw. wurden der Brennholzgewinnung geopfert. Ein Neuanfang war notwendig. Der Rudersport fand schließlich seinen Platz in der Altstadt, seinem heutigen Domizil an der Spree.

„In den siebziger und achtziger Jahren entwickelte sich die BSG Pneumant Sektion Rudern zum führenden Verein in der DDR. 60 bis 70 aktive Wettkampfruderer trainierten in Spitzenzeiten bei uns und errangen zahlreiche nationale und internationale Titel“, erklärt Gahlbeck. „Diese Erfolgsgeschichte wird jetzt durch unsere Wettkampfruderer weiter erfolgreich fortgeschrieben.“

Heute hat der FRC zirka 60 Vereinsmitglieder, aufgeteilt in Seniorengruppe (über 60-Jährige), Freizeitruderer, Wettkampfruderern sowie Kinder- und Jugendgruppe. „Bei uns spielt also das Alter keine Rolle und jeder kann sich bei Interesse und Eignung wettkampf- oder freizeitorientiert im Rudersport verwirklichen. Neue Interessenten, unabhängig davon, ob sie schon einmal gerudert haben oder es erlernen möchten, sind jederzeit herzlich willkommen“, sagt Gahlbeck.(RH, svg)

Weitere Infos unter: ww.rcf-ev.de