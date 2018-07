Jens Sell

Strausberg (MOZ) Gänsehautmoment, als die zarte Melodie von „Starway to heaven“, dem Klassiker von Led Zeppelin, im Kirchenschiff schwebte. Als die von Johanna Krumin und Andreas Wenske vierhändig gespielte Sauer-Orgel die Rockballade „Als ich fortging“ von Karussell (1986) intonierte, schlossen viele Besucher in der gut gefüllten Strausberger Marienkirche die Augen. Auf dem Programmzettel des fünften Konzertes im 4. Strausberger Orgelsommer war dieses „Lied ohne Worte“ von Armin Thalheim, mit dem Andreas Wenske schon in Berlin zusammengearbeitet hat, zwar die letzte Position, doch gab es für die beiden Solisten im Kirchenschiff so stürmischen Applaus, dass sie eine Zugabe boten.

Auch dieses Konzert entließ die Besucher so beseelt und begeistert in den warmen Sonntagnachmittag, dass Kantor Christoph Bornheimer viel Lob für die glückliche Auswahl der Akteure und Programme erhielt. Und das reichlich einstündige Programm am Sonntag brillierte mit großer Vielfalt. Schon der A-cappella-Gesang eines Hildegard-von-Bingen-Liedes gleich zu Beginn faszinierte die Zuhörer.

Nächstes Konzert am 12. August, 16 Uhr, Kirche St. Marien