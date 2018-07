In Woodstock auf Arzt getrimmt

Dietrich Schröder

Kostrzyn (Küstrin) (MOZ) Am Donnerstag beginnt es zwar erst offiziell, doch die ersten Zehntausend Besucher sind schon dort: Beim größten Umsonst-und Draußen-Musikfest Europas im polnischen Kostrzyn. Ein junger Mann aus Frankfurt (Oder) ist einer von Tausenden freiwilligen Helfern.

„Du sag mal, ist das hier die Polnocna-Straße? Da bin ich nämlich mit meiner Freundin verabredet!“ Oder: „Weißt Du, wo es zur Kaufhalle geht?“ und: „Kann man hier irgendwo Handys aufladen?“

Auch solche Fragen beantwortet Philipp Humbsch haufenweise. Denn das knallrote T-Shirt mit dem Festival-Logo weist ihn als freiwilligen Helfer aus, die den Besuchern mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wenn am Donnerstag um 15 Uhr der offizielle Startschuss fällt, werden garantiert wieder Hunderttausende junge Leute im Grenzort Kostrzyn versammelt sein.

Genauer gesagt gehört der 27-jährige Frankfurter zur „Medizinischen Patrouille“. Das sind junge Ärzte oder angehende Mediziner, die alle kostenlos hier tätig sind. „Wer zu viel Alkohol oder auch Drogen genommen hat, sich ein Körperteil gebrochen hat oder einfach nur schlecht fühlt, dem helfen wir“, berichtet Humbsch. Und deutet dabei auf das Feldlazarett im riesigen Sicherheitsbereich hinter der Hauptbühne und die mehr als ein Dutzend über das Gelände verteilten Sanitätspunkte.

Vor neun Jahren war Humbsch das erste Mal bei dieser gigantischen Party dabei. Damals noch im Rahmen der DLRG. „Eigentlich wurde ich erst hier in Woodstock auf Mediziner getrimmt. Denn vorher wollte ich Chemie studieren. Aber hier lernte ich, wie schön es ist, wenn man Menschen helfen kann“, berichtet er.

Dabei passierte das tragischste Ereignis, das er miterlebte, schon in diesem ersten Jahr. Ein Mann Ende 30, der sich mit Alkohol voll gedröhnt hatte, und einen Kreislaufkollaps erlitt, konnte nicht wiederbelebt werden. Insgesamt gehe es in Kostrzyn aber recht friedlich zu. „Im Unterschied zu deutschen Festivals, wo viele harte Drogen konsumiert werden, ist Bier hier die schlimmste Droge“, beschreibt Humbsch. Vielen sei jedoch nicht klar, dass Bier dem Körper Flüssigkeit und Mineralien entzieht, weil es zum übermäßigen Harndrang anregt. „An heißen Tagen wie jetzt ist das besonders gefährlich“, weiß der angehende Arzt.

Mittlerweile hat Humbsch elf Semester Medizin an der Berliner Humboldt-Uni studiert und absolviert gerade sein praktisches Jahr in der Chirurgie des Frankfurter Klinikums. Für das Festival hat er Urlaub genommen, außerdem wie seit mehreren Jahren an speziellen Vorbereitungskursen teilgenommen. „Wasser dürfte das wichtigste Medikament in diesem Jahr werden“, prophezeit er.

Beim Festival hat er nicht nur Polnisch gelernt, „sondern auch erfahren, dass an vielen blöden Vorurteilen über Polen absolut nichts dran ist“. Dass die national-konservative Regierung in Warschau den Organisatoren jede Menge Schwierigkeiten bereitet – etwa durch erhöhte Sicherheitsauflagen – hat er natürlich auch mitbekommen. „Die Zeit, als noch die Staatspräsidenten Joachim Gauck und Bronislaw Komorowski hierher kamen, sind leider vorbei“, berichtet er. Und bedauert, dass nicht wenigstens der Brandenburger Regierungschef Dietmar Woidke als Polenbeauftragter der Bundesregierung in diesem Jahr mal vorbeischaut. Stattdessen ist Staatskanzleichef Martin Gorholt angekündigt. „Den kennt aber keiner“, so Humbsch.

Viele polnische Kumpel und eine ganz spezielle, nämlich seine polnische Freundin Izabella, hat Philipp Humbsch mittlerweile auch. Allerdings hat er letztere nicht auf dem Festival sondern in Berlin getroffen.