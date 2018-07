Moderne Mobilitätswelt

Dorothee Torebko

Berlin Berlin. Eine Welt, in der das eigene Auto unnötiger wird: Mit dieser Vision will Moia den Markt revolutionieren. Die VW-Tochter ist am Montag mit einem Shuttleservice in Hannover in den Regelbetrieb gegangen. In Städten wie Berlin und Stuttgart fahren ähnliche Sammeltaxis, die Kunden per App rufen. Ist der Besitz von Autos ein Konzept von gestern?

Das Wachstum von Moia spricht dafür. Derzeit fahren in Hannover 3500 Menschen mit den Bussen. Passagiere fordern diese digital an, warten an einer virtuellen Haltstelle und nutzen das Taxi mit anderen Fahrgästen, die ein ähnliches Ziel haben. 230 000 Mal ist das in der Probephase passiert. Nun lässt das Unternehmen weitere 15 000 Fahrgäste zu. „Die Testphase hat gezeigt, dass Ridesharing funktioniert“, sagt Vorstand Robert Henrich.

Für einen Erfolg spricht, dass die Politik Carpooling unterstützt. Im Koalitionsvertrag ist verankert, dass das Personenbeförderungsgesetz liberalisiert wird. Seit Monaten betreiben VW und Daimler sowie Clevershuttle Lobbyarbeit. Und das bedroht vor allem einen Mobilitätszweig: die Taxibranche.

„Der ÖPNV ist eine gesellschaftliche Verpflichtung. Wer Taxi-Dienste anbietet, der muss das auch unter denselben Konditionen tun wie wir“, fordert der Präsident des Deutschen Taxi- und Mietwagenverbandes BZP Michael Müller. Moia kann Preise und Fahrzeiten selbst bestimmen. Taxis hingegen müssen zu festgelegten Preisen befördern, auch unattraktive Regionen bedienen und dürfen keine Gäste ablehnen. Moia verweist darauf, dass sie sich zwischen öffentlichem Nahverkehr und Taxis ansiedeln wollen. Und damit keine Bedrohung für die Branche darstellen. „Wir möchten die Anzahl der privat genutzten Pkw verringern“, argumentiert Geschäftsführer Ole Harms.

Dass das passiert, bezweifeln Experten. Digitale Sammeltaxis würden nicht zu weniger Autos auf den Straßen führen, sondern die Verkehrsprobleme verschärfen. Das betont Tilman Bacher vom Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) in Berlin. Der Grund: „Die Erfahrungen in den USA zeigen, dass da nur ein, zwei Leute in den Autos sitzen und dass diese nicht vom eigenen Pkw auf das Sammeltaxi umgestiegen sind, sondern vorher die öffentlichen Verkehrsmittel genutzt haben“, sagt der Volkswirt.

Allerdings sieht Bacher auch Chancen im Carpooling. Und die betreffen die Strecken abseits der S-Bahn-Anbindung. „Sammeltaxis können in der Fläche die Versorgungslücke schließen.“ Müller hält dagegen. „Die ländlichen Regionen sind die ersten, die durch Moia und Co. abgehängt werden.“ Der Präsident befürchtet, dass sich das VW-Unternehmen die lukrative Strecken aussucht – unattraktive Fahrten von einem Dorf zum nächsten aber nicht übernimmt. „Will die Gesellschaft es riskieren, ein weltweit überdurchschnittliches Versorgungssystem zu gefährden?“

Fällt der Besitz von Autos bald weg? „Es ist eine Illusion zu denken, dass es bald keine privaten Autos mehr gibt“, betont der Berliner. Denn: „Gerade dort, wo es keinen öffentlichen Nahverkehr gibt, liegt das Auto unschlagbar vorne.“