Beste musikalische Handarbeit

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Was gibt es Schöneres, als an einem lauen Sommerabend im Freien zu sitzen und bei einem Konzert auf die „Grüne Insel“ entführt zu werden? Die Band Clover aus Berlin hat dies am Sonnabend im Schwedter Altstadtquartier möglich gemacht und das Publikum verzaubert.

Die Hausherren des Altstadtquartiers hatten zu einer weiteren Veranstaltung in der Reihe „Sommer in der Stadt“ eingeladen und mit Clover einen Volltreffer gelandet. Clover gehört zu den führenden Bands des Irish Folks und hat das am Sonnabend erneut bewiesen.

Auf Sitzbänken und an Tischen unterm weißen Zelt hatten sich ungefähr 200 Freunde des Irish Folks versammelt. Die Zuschauer erlebten ein abendfüllendes Programm mit guter Stimmung und viel Spaß, den die Band von der Bühne ins Publikum brachte.

Clover ist Englisch und bedeutet auf Deutsch „Klee“. Und den verbindet man mit Irland mindestens genauso wie mit sehnsuchtsvollen Balladen und vor Freude überschäumenden Musiktiteln. Die vier Bandmitglieder von Clover haben am Sonnabend beides geboten, den Schmerz und das Jauchzen. Das solide Handwerk der Musiker war getragen von ihrer Leidenschaft zur irischen Volksmusik.

Die Live-Band, die seit 1996 zusammen spielt und durch Deutschland, Österreich und die Schweiz tourt, war gut aufeinander eingestimmt. Routine war den Musikern Ralph Kalenberg, Julian Straßburg, Evelyn Roy und Falk Nisius indes nicht anzumerken. „Bei Clover ist alles Handarbeit. Elektronik wird nur benutzt, damit auch alle alles hören können“, sagen sie und stellen ihren Gesang und ihre Instrumente Banjo, Mandoline, Akkordeon, Gitarre, Bass, Bodhran, Pfeife, Harmonica in den Vordergrund.

Die Musiker von Clover beherrschen ihre Instrumente hervorragend. Ihre Finger tanzten am Sonnabend mit atemberaubender Geschwindigkeit über Saiten, Trommelfelle und Tasten. Bei schnellen Polkas, Trink- und Wanderliedern wippten die Beine der Zuhörer, die Hände wollten mitklatschen und in irische Lebensfreude einstimmen. Das Publikum hatte es sich bei Herzhaftem und Bier gemütlich gemacht. Es kam sogar so etwas wie Pub-Atmosphäre auf.

Noch sieben Mal heißt es auf der Bühne des Altstadtquartiers „Sommer in der Stadt“. Der Mix besteht aus Literatur, Country- und Jazz-Musik.

Der nächste Abend findet am 2. August um 18.30 Uhr statt. Unter dem Titel „Wo ein Kopf ist, ist meistens auch ein Brett“ liest Wolf Butter Texte von ErichKästner.