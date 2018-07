Finower Friedenseiche strotzt seit 1871 vor Vitalität

Sven Klamann

Eberswalde Im Unterschied etwa zur Luthereiche oberhalb der Schillertreppe, zur Flatter-Ulme vor der ehemaligen Gaststätte „Zur alten Rüster“ in Sommerfelde oder zum Riesen-Lebensbaum hinter den Gärten der Forsthäuser am Schwappachweg wird die Friedenseiche in Finow nicht als Naturdenkmal geführt. Dennoch ist der 147 Jahre alte Baum ohne Frage ein Wahrzeichen des Ortsteiles, der 1928 durch den Zusammenschluss von Heegermühle, Eisenspalterei-Wolfswinkel und Messingwerk entstand und daher gerade sein 90-jähriges Bestehen feiert. Nach dem imposanten Blickfang war diesmal beim „Blick fürs Detail“ gesucht worden.

„Die Friedenseiche wurde wie Tausende andere Bäume anderswo im Reich 1871 nach dem Deutsch-Französischen Krieg gepflanzt“, sagt Helmut Knop (87), der als pensionierter Geschichtslehrer auch viel zur Finower Historie geforscht hat. Nach dem Sieg bei Sedan hätte Finows Nachbar Eberswalde direkt neben dem Löwenbrunnen die Linde in die Erde gebracht, die dort immer noch stehe, führt der Heimatkundler aus.

Die Friedenseiche auf dem gleichnamigen Platz an der Dorfstraße ist zu einem mächtigen Baum herangewachsen, ohne sich von den vielen Veränderungen beeinflussen zu lassen, die es um sie herum gab. Vor dem Baum hat sich zum Beispiel Ende Mai 1891 der Festzug versammelt, der dann zur Einweihung der neu erbauten evangelischen Kirche an der Eberswalder Straße lief. Direkt neben der Eiche wurde 1900 ein Gasthaus erbaut, das ab 1930 als Finower Rathaus genutzt wurde und inzwischen Hauptsitz der Wohnungsbau- und Hauswaltungs GmbH ist. Der Baum war Zeuge, als Finow 1935 Stadtrecht erhielt und 1970 zum Ortsteil von Eberswalde wurde.

In die Schlagzeilen geriet die Friedenseiche erst in der jüngeren Vergangenheit, als der Platz erneuert und zu einer verkehrsberuhigten Zone umgestaltet wurde. Durch die Bauarbeiten, die 2015 über die Bühne gingen und etwa 550 000 Euro kostet haben, sahen die Stadtfraktion von Bündnis 90/Die Grünen und mehrere Anwohner die Existenz des Baumes bedroht. Sogar ein Baustopp wurde gefordert. Erst ein Vor-Ort-Termin, bei dem Harald Schill, Professor für Botanik und Direktor des Forstbotanischen Gartens, Entwarnung gab, beruhigte die Gemüter. Sein Fazit lautete: Die Eiche strotze nur so vor Vitalität und sei bestens mit Wasser und Luft versorgt. Der Baum habe tiefe Wurzeln ausgebildet und komme mit den Gegebenheiten prima klar.

Erst vor Kurzem war die Friedenseiche schließlich auch der umschwärmte Mittelpunkt des Mieterfestes, das die Wohnungsbau- und Hausverwaltungs GmbH aus Anlass von 90 Jahre Finow ausgerichtet hat.

