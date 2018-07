Folkfreunde trotzen der Hitze

Im Ökospeicher am Sonnabend: Irene Baranek und Manuela Beschke (vorn, v.l.) vermittelten Folkloretanzschritte. © Foto: Cornelia Mikat

Höhepunkt und Abschluss von „Folk am Speicher“: Abendlicher Auftritt der Folkgruppe „Inka & The Neighbors“ vor dem Ökospeicher. © Foto: Cornelia Mikat

Ingo Mikat

Wulkow b. Booßen Zum elften Mal organisierten die Mitglieder des Ökospeichervereins am Sonnabend ihr traditionelles Sommerfest „Folk am Speicher“. Wie schon in vergangenen Jahren fanden bereits am Nachmittag künstlerische Workshops und bis zum Abend zahlreiche Freiluftkonzerte statt.

Den Reigen musikalischer Sommergrüße eröffnete – auf dem so gut wie schattenlosen Platz vor dem Ökospeicher – die Singegruppe Alt Zeschdorf mit einem erfrischenden Reigen beliebter Volkslieder. Neben dem gut zum wolkenlosen Himmel passenden Song „Es zogen auf sonnigen Wegen“ erklangen unter anderem „Fahrende Musikanten“, „Das Lieben bringt groß Freud“ und „Jetzt kommen die fröhlichen Tage“. Das Publikum applaudierte für die großartige Leistung des Chores und ihr Durchhaltevermögen in sengender Hitze.

Richtig heiß ging es kurz darauf auch beim Trommelworkshop des in Frankfurt lebenden Musikers aus Kamerun, Francis Fanbah, zu. Zahlreiche gelehrige Schüler verfolgten in einem Stuhlkreis sitzend fleißig seine Schlagrhythmen. Unterdessen probten in einem Nachbarsaal des Ökospeichers etliche Tanzenthusiasten. Zu flotten Folk- und Pop-Beats erlernten sie unter der Anleitung von Irene Baranek und Manuela Beschke von den Free-Time-Line-Dancers Kliestow erste Folkloretanzschritte.

Gleichzeitig gab „Blues Uwe“ aus Frankfurt vor dem Speicher ein Konzert, spielte berühmte internationale Folk- und Rock-Songs. Die Entscheidung, welches der vielen kulturellen Angebote man nutzen sollte, fiel gar nicht so leicht, zumal gleichzeitig in der Kirche eine Chorprobe mit Bettina Tanzyna stattfand. Die unter ihrer professionellen Leitung vereinten Gäste des Festes studierten gleich drei anspruchsvolle Lieder ein. Nach einem schwungvollen „Heut’ ist ein herrlicher Tag, wie jeder ihn mag“ wagten sich die Sänger an den Kanon „Sing, sing together“ und das wirklich beeindruckende, mehrstimmig aus der Renaissance überlieferte und lateinisch dargebotene: „Cum Decore“.

Im Anschluss an die Chorprobe fand erstmals im Rahmen des Folkfestes in der Wulkower Kirche ein christliches Forum zu Fragen der Bewahrung der Natur statt. Am Abend spielte das beliebte Folkrock-Duo „Hoedown“, Jörg „York“ Huschen und Steffen, dem Lautenschläger. Sie begeisterten das Publikum mit authentischem Sound, tollen Stimmsätzen, mitreißenden Instrumentalimprovisationen, lebensfroher Spielweise und – nicht zu vergessen – etlichen tollen Eigenkompositionen von „York“.

Das Programm des Sommer-FolkFestes beendete ein Konzert der Folkgruppe „Inka & The Neighbors“. Die im Oderbruch lebenden Musiker boten europäische und amerikanische Folkmusik sowie Eigenkompositionen. Schon beim zweiten Song, dem schottischen Lied „Summertime“, konnte das Publikum den herausragenden Gesang der Musiker à cappella bestaunen. Auf Titel traditioneller Folkmusik folgten Country-Songs, flotte Polkas sowie Jigs und Reels mit wechselnden Instrumenten wie Akkordeon, Geige, Mandoline, Flöte und Mundharmonika. Das Publikum klatschte begeistert.

Einen Applaus verdienten sich an diesem Tag auch die Mitglieder des Ökospeichervereins, die trotz der großen Hitze nicht nur für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung sorgten, sondern darüber hinaus auch für leckeres Essen und kühle Getränke. Selten dürften sich Veranstalter und Gäste einer Open-Air-Veranstaltung gemeinsam so über einen abendlichen Regenschauer als Abkühlung gefreut haben, wie die Folk-Freunde nach diesem heißen Sommertag in Wulkow.