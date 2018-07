Fraktionschef als Agitator auf der Straße

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) „Ist doch noch gar kein Wahl“, hörte Mike Bischoff am Montag mehrmals von Passanten seines Infostandes. Offenbar sind es die Wähler nicht gewohnt, ihre Politiker außerhalb von Wahlkampfzeiten anzutreffen. Er komme natürlich nicht nur im Wahlkampf, beteuert der Fraktionschef der Brandenburger SPD sofort. Der Landtagsabgeordnete hat hier seinen Wahlkreis. „Seit zehn Jahren nutze ich die Parlamentspause im Landtag in den Sommerferien, um mit den Bürgern zwanglos ins Gespräch zu kommen“, sagt Bischoff. Und es stimmt. Der rote Barkas mit seinem Schriftzug und Konterfei ist als rollende Kulisse der Straßenauftritte des Schwedters seit zehn Jahren im Einsatz, lediglich durch gelegentliche TÜV-Probleme unterbrochen.

Bei seinem Auftritten auf der Straße wird der Landespolitiker zum Agitator für seine Partei, seine Stadt, sein Land. Nein, er könne sich das auch nicht vorstellen, dass die Flüchtlinge keine Treppe wischen müssen und dafür ein Reinigungsdienst komme, versucht er einen Mieter aus der Beimlerstraße zu beruhigen. Einer Frau aus dem Kürzviertel, die sich so sehr einen Fahrstuhl in ihrem Haus wünscht und seit drei Jahren vertröstet werde, hört er geduldig zu und verspricht nachzufragen. Wenn Bürger bei ihm über den „Mist“ schimpfen, den die Regierung da in Berlin fabriziere, zeigt er erst Verständnis „Ja, das kommt bei vielen Bürgern so an“, erklärt dann oder hakt nach, unterbricht aber auch „Stopp, Stopp, das ist so nicht richtig.“ Der Fraktionschef, in Pressekonferenzen und im Landtag um geschliffene Worte bemüht, muss auf der Straße die Sprache der Leute verstehen und sprechen. „Ja, das finde ich ja auch Kack..., äh blöd“. Am Ende des Tages unterm freien Himmel muss er zu einem Termin in Potsdam flitzen, und hat viele Punkte von seiner Büroleiterin notieren lassen, die er nachfragen, ansprechen, klären will. Wahlkampf eben, der ist längst immer.

■ Infostände von Mike Bischoff: Dienstag: 9-12 Uhr Vierradener Platz; Mittwoch, 9-12 Uhr CKS;

Donnerstag, 15-18 Uhr Kaufland