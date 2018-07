Sonne satt und Natur pur

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Der ehemalige Kreisdezernent Jörg Mocek sprach zwar jüngst vom „größten und schönsten Barnim der Welt“. Gleichwohl: Es ist noch Luft nach oben. Dies legt das Abschneiden des Kreises bei der großen Deutschland-Studie „Wo lebt es sich am besten?“ nahe. Der Barnim rangiert auf Position 266 und damit am Ende des zweiten Drittels.

Für das Zweite Deutsche Fernsehen und dessen Format „ZDFzeit“ ist die Prognos AG der Frage nachgegangen, wo es sich in Deutschland am besten lebt. In welchen Orten und Regionen sind das längste Leben, die sauberste Luft, die niedrigsten Mieten und die höchsten Einkommen festzustellen? Dazu haben die Wissenschaftler des Wirtschaftsforschungsinstituts eine Studie erstellt, deren Ziel es war, die Lebensumstände in Deutschland, von der Ostsee bis hin zu den Alpen, von der Oder bis an den Rhein, umfassend zu messen. Und damit einen direkten Vergleich zwischen den 401 Kreisen und kreisfreien Städten zu ermöglichen.

Dafür wurden statistische Daten ausgewertet. Und zwar in drei Kategorien: Arbeit und Wohnen; Gesundheit und Sicherheit; Freizeit und Natur. Mit insgesamt 53 Indikatoren. Das Ergebnis ist ein Ranking. Den ersten Platz belegt demnach die Stadt München mit 207 von maximal 300 Punkten. Der Barnim kommt auf Rang 266 mit 161 Punkten ein. Inzwischen sei der Unterschied zwischen dem Norden und Süden der Republik größer als zwischen Osten und Westen, resümiert das Institut.

Innerhalb des Landes Brandenburg belegt der Barnim Platz 8. Vor seinen unmittelbaren Nachbarn. Oberhavel rangiert beim bundesweiten Vergleich an 280. Position, Märkisch-Oderland an 285 und für die Uckermark reicht es nur zu Rang 368. Interessant und aufschlussreich ist ein Blick in die einzelnen Kategorien. Wo konnte der Barnim punkten, wo hat er Punkte verloren? Wo gibt es also noch Reserven?

Am schlechtesten schneidet der Landkreis bei „Gesundheit und Sicherheit“ ab, wo er nur auf Platz 384 landet. Trotz des regionalen Klinikkonzerns, der Gesellschaft für Leben und Gesundheit (GLG), mit seinen relativ umfassenden medizinischen Angeboten bleibt der Kreis dort unter den Erwartungen und deutlich unterm Durchschnitt. Vor allem in Sachen Erreichbarkeit der Krankenhäuser in Minuten kann der Barnim etwa mit großen Städten, kreisfreien Kommunen und infrastrukturell besser ausgestatteten Kreisen nicht mithalten. Negativ schlagen ebenso die Zahl der Übergewichtigen und der Raucher zwischen Ahrensfelde und Oderberg zu Buche. Ein Schlag ins Kontor ist auch die Zahl der Wohnungseinbrüche. Besser sieht es indes bei der Umweltbelastung aus, vor allem beim Ausstoß von Stickstoffdioxid. Möglicherweise zeigen hier die Klima-Kampagne Erneuer:BAR und die Nullemissionsstrategie bereits erste Erfolge.

Unter die ersten Hundert schafft es der Barnim hingegen in der Kategorie „Freizeit und Natur“ (Platz 94). Dort kann die Region vor allem, manch Bewohner mag es kaum glauben, mit den Sonnenstunden punkten. Der Barnim kommt im Jahresmittel auf knapp 1700 Stunden, genauso viele wie die „Sonnenhauptstadt“ Freiburg im Breisgau. Im Osten geht halt die Sonne auf. Spitze ist der Barnim ebenso bei den Kriterien Waldfläche und vor allem Betreuung des Nachwuchses in Kitas (insbesondere bei den Kleinsten im Krippenbereich). Die schlechte Wahlbeteiligung bei der vorherigen Kommunalwahl verhindert ein noch besseres Abschneiden in dem Bereich. Diese Kategorie ist im Übrigen jene, da der Osten insgesamt die Nase vorn hat. Unter den Top Ten befinden sich, einschließlich der Hauptstadt Berlin, immerhin gleich fünf Kreise oder kreisfreie Städte aus den neuen Ländern. Sieger ist Brandenburgs Landeshauptstadt Potsdam.

In der Rubrik „Arbeit und Wohnen“ sind zwei Zahlen bemerkenswert. Geradezu vorbildlich ist der Kreis in puncto Schuldenstand der öffentlichen Haushalte (mit 308 Euro je Einwohner; Bundesdurchschnitt sind 1686 Euro). Kommunen und Landratsamt sind also äußerst sparsam und zurückhaltend, wenn es um die Kreditaufnahme geht. Gleichzeitig sind die Arbeitnehmer enorm fleißig. Mit 1447 Arbeitsstunden im Jahr leisten die Barnimer Erwerbstätigen (incl. Teilzeit) deutlich mehr als der Durchschnitt (1368 Stunden). Was aus Sicht der Forscher allerdings nicht erstrebenswert ist.