Abschied von einer PCK-Legende

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Heute ist sein letzter Arbeitstag. Werner Lehmann (64), der langjährige Leiter der Berufsausbildung im PCK, verlässt die Raffinerie. Er geht in den Ruhestand. Hunderteexzellent ausgebildete, junge Menschen verdanken ihm und seinem Team einen erfolgreichen Start ins Berufsleben.

Werner Lehmann ist ein stattlicher Mann mit Brille, sympathischen Augen, weißem Haar, silbernem Bart und noch immer leichtem Berliner Akzent. Vica Fajnor, Leiterin Standortentwicklung/Unternehmenskommunikation der PCK-Raffinerie, sagt über ihn: „Werner ist eine lebende Legende. Er hat für seine Aufgabe gelebt. Er begeistert Menschen, strahlt Esprit aus.“ Andere meinen: Werner Lehmann vermittelt Menschen das Vertrauen, dass Träume und Wünsche wahr werden können. Fast wie der Weihnachtsmann Kindern. Bei dem Vergleich lacht Lehmann. Viele Uckermärker haben ihn so erlebt. Wenn er neue Projekte mit Mitarbeitern bespricht. Wenn er Berufsschülern Mut macht. Im wahrsten Sinne des Wortes, wenn er als Nikolaus Reisende auf Nikolausfahrten des Bahnmuseums begleitet.

Im November 1953 kommt Werner Lehmann in Berlin zur Welt. Spreeathen bezeichnet er als seine Heimat, die Uckermark als sein Zuhause. Regelmäßig zieht es ihn in die Spreemetropole. Zum Einkaufen. Aber am liebsten zur Weihnachstzeit, wenn die Weihnachtsmärkte funkeln und strahlen.

Doch erst zieht es ihn weg aus Berlin. In den 1970er-Jahren studiert er an der Technischen Hochschule „Carl Schorlemmer“ in Merseburg (Sachen-Anhalt) Verfahrenschemie. Dort lernte er seine Frau Gertraud kennen. Er heiratet sie am 24. Dezember 1975 um 8.45 Uhr. Heiligabend, wirklich? „Studenten haben an diesem Tag frei“, erklärt Lehmann. „Und wenn ich heirate, dann für immer. Also muss es ein Datum sein, das ein Mann sich für die Ewigkeit merken kann.“ Das Heiligabend-Paar geht bis heute gemeinsam durchs Leben. Sie haben zwei Söhne und mittlerweile drei Enkelkinder.

Am 1. September 1976 starten die Lehmanns im PCK. Sie arbeiten mit am Aufbau der Futterhefeproduktion, „dem ersten Großbetrieb der mikrobiologischen Industrie“, wie sich die DDR rühmt. Ein Marathonlauf für alle Beteiligten. Die Produktionsanlage geht 1982 in den Probebetrieb. Sie macht aus Dieselkraftstoff Futterhefe.

Nach der Wende stellen die neuen Besitzer der Raffinerie die Futterhefeproduktion ein. Gertraud Lehmann verliert ihren Job. Sie baut mit ihrem Mann in Gramzow ein Privatmuseum auf, das die Geschichte der Berlin-Stettiner-Eisenbahn anschaulich auf Kellergröße bringt. Sie leitet es 13 Jahre.

Werner Lehmann katapultiert die Wende in die neue Betriebsgewerkschaftsleitung, in den Betriebsrat. Ihn beschäftigen seitdem Entlassungen und Sozialpläne, menschliche Schicksale und unternehmerische Entscheidungen. Von rund 8600 Beschäftigten verlieren bei der ersten Entlassungswelle etwa 4000 den Job. Dann noch mehr.

In der Raffinerie wird aufgeräumt, auch im PCK-Bahnbetrieb. Lehmann erfährt, dass ein Kollege alte Waggons mit Original-Bahnschildern entdeckt hat. Der Hobby-Eisenbahnhistoriker weiß aus der Zeitung, dass in Gramzow ein Eisenbahnmuseum entsteht. Er vermittelt zehn alte Waggons ans Museum. Sie gehören heute zum Grundstock des Museumsfahrzeugparks. Die Aktion wird zudem zur Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für entlassene Kollegen.

Der Personalabbau läuft in mehreren Wellen bis ungefähr Mitte der 1990er-Jahre. „Wir konnten nicht alle retten“, bekennt Lehmann. „Aber wir haben versucht, die Entlassungen so sozial verträglich wie möglich zu gestalten.“ Es geht um Abfindungen, Frühpensionierungen und Ausgliederungen. Tausende von Menschen finden später auch Jobs in ausgegliederten Firmen im PCK-Industriepark.

Als Quereinsteiger wechselt Werner Lehmann 1995 in die Berufsausbildung. Das verändert für die nächsten knapp 23 Jahre sein Leben. Zu seinem Team gehören 14 Ausbilder und Sachbearbeiter, die den Nachwuchs für eine der europäischen Spitzenraffinerien fit machen. Bis 2005/2006 bildet die Raffinerie über den Durst aus, trotz Personalabbau. Im besten Jahrgang hat die Hälfte aller Chemikanten mit 1 abgeschlossen. Trotzdem müssen viele junge Leute gehen, die Stadt verlassen.

Lehmann baut den Ausbildungsverbund mit PCK-Partnern auf, um den Fachkräftebedarf der Raffinerie und der Partner zu decken. Unter seiner Leitung schwärmen Berufsausbilder auf Berufsmessen aus, um Schüler für Raffinerie-Berufe zu interessieren. Er baute Kooperationen mit Schulen auf. Einer seiner größten Coups ist die Nacht der Ausbildung im PCK. Mehr als 500 Besucher kommen alljährlich an einem Freitag im Oktober. Schüler mit Eltern und Freunden schauen sich an, was die Raffinerie zu bieten hat. Inzwischen ist die Idee in der Branche bundesweit zig-mal kopiert worden. Als die Raffinerie den Bundespreis Schule/Wirtschaft in der Kategorie Großbetrieb bekommt – vor Audi – wird die Arbeit von Werner Lehmann und seinem Team nahezu legendär. Pro Jahr stellt PCK heute wieder 25 bis 30 Azubis für den eigenen Bedarf ein. Die Raffinerie befindet sich mitten in einem Generationswechsel und vor großen Millioneninvestitionen, die die neuen Eigner angekündigt haben. Ungefähr die halbe Belegschaft geht Schritt für Schritt in den Ruhestand. PCK muss in Größenordnungen wieder Leute einstellen, wird aber nicht jede Stelle neu besetzen. Auch nicht die des Chefausbilders.

Die Berufsausbildung ist in der Lehmann-Zeit auch äußerlich jugendlicher, bunter geworden, die technische Ausstattung in den zurückliegenden Jahrzehnten deutlich besser. Doch ein Traum von Werner Lehmann ist noch unerfüllt: Das PCK-Lehrtechnikum Chemie muss dringend zukunftstauglich für die nächsten zehn bis 20 Jahre gemacht werden. Ein anderer Traum: „Wir müssen wieder mehr technisches Verständnis in die Köpfe junger Leute bringen. Ebenso Tugenden wie Pünktlichkeit, Hilfsbereitschaft, gutes Benehmen, Teamfähigkeit und Leistungsbereitschaft, ohne die Azubis zu überfordern.“

Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, ihnen zu folgen. Werner Lehmann hat auch privat noch Träume. Der wichtigste: Mehr Zeit für Frau, Kinder und Enkel. Die war knapp in den vergangenen Jahren. Beim Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg will der Rentner als ehrenamtlicher Arbeitsrichter noch ein paar Jahre Recht sprechen. Im IHK-Prüfungsausschuss für Industriemeister zudem seine Berufserfahrungen nutzen. Den Vorsitz im Förderverein des Bahnmuseums Gramzow hat er zwar niedergelegt, aber auch da gibt es Zukunftspläne. Sein Hobby, die Schifffahrtsgeschichte, soll wieder mehr Platz und Zeit bekommen. Fast den halben Eisenbahnmuseums-Keller hat er zu Hause dafür schon mal umgeräumt.