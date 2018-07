Hunde müssen draußen bleiben beim Stadtfest

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das Sicherheitskonzept für das diesjährige Stadtfest in Eisenhüttenstadt am letzten Augustwochenende ähnelt dem aus dem vergangenen Jahr. „Wir haben 2017 unter anderem gute Erfahrungen mit der Security gemacht“, sagte Martina Harz, Fachbereichsleiterin Bürgerdienste in der Stadtverwaltung. Deshalb werde man erneut auf diese Firma setzen. Auch eine schnelle Eingreiftruppe werde es geben.

Um das Festgelände vor möglichen Amokfahrern zu sichern, waren im Vorjahr Coils von ArcelorMittal in der Werkstraße aufgestellt worden. „Diesmal wollen wir möglichst größere Trucks der Schausteller nutzen“, sagte Martina Harz mit Blick auf Henry Arzig, den Geschäftsführer der Catering Company. Der bestätigte, dass er darüber bereits mit Verantwortlichen gesprochen habe. Auf einer Seite werde die Beeskower Straße aber auch durch das Riesenrad gesichert. Die Stadtverwaltung wird, falls es notwendig werden sollte, aber erneut auf ArcelorMittal zugehen und um Hilfe bitten.

Größere Taschen und Rucksäcke werden kontrolliert und erhalten dann ein Label, dass sie dem Sicherheitspersonal bekannt sind. Und noch etwas wird fortgeführt: Das Hundeverbot auf dem Festgelände. Zum einen gehe es um den Schutz der Stadtfestbesucher, weil man nie weiß, wie die Tiere in bestimmten Situationen reagieren. Und zum Zweiten führte Martina Harz in der Pressekonferenz auch einfach Tierschutzgründe an: „Tiere gehören nicht auf eine solche Veranstaltung“, sagte sie in Anbetracht der Menschenmassen und der Lautstärke.

Ansonsten gelten die allseits bekannten Regeln: Keine Waffen, keine Glasflaschen, keine Feuerwerkskörper und eben keine Hunde.

Was aber unbedingt mitgebracht werden sollte, sind die Stadtfest-Blinkis. 5000 Stück wurden produziert. Die Amulette in Form eines Stoppschilds leuchten in verschiedenen Farben und sind ab sofort an verschiedenen Stellen in der Stadt zu haben: im Tourismusverein in der Lindenallee, in der Stadtbibliothek im Linden-Zentrum, bei der Sparkasse Oder-Spree in der Alten Poststraße, im Werkzentrum von ArcelorMittal, beim Otto-Versand sowie im Getränkehandel Reschke.

3 Euro kostet ein Anhänger. Mit dem Geld beteiligt sich jeder Käufer an der Finanzierung des Stadtfestes. Bisher sei man noch nicht auf dem Stadt von 2017 hieß es aus der Stadtverwaltung mit Blick auf Sponsorengelder und Privatspenden. Aber der Blinki-Verkauf beginnt ja auch erst in diesen Tagen.