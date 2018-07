Das große Aufräumen danach

René Matschkowiak

Frankfurt (MOZ) Am Montagmorgen begann auf dem Festivalgelände am Helenesee das große Aufräumen. 100 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Der Weststrand mit FKK wurde bereits in der Mittagsstunde wieder geöffnet. Der Oststrand soll Mittwochmorgen, der Hauptstrand am Wochenende wieder offen sein.

„Es sieht aus wie nach einer riesigen Party“, sagt Uwe Grack, Verwalter der Helenesee AG mit Blick auf den Campingplatz. Vor ihm, auf dem Schreibtisch ausgebreitet, Pläne, welches Gebiet zuerst gereinigt werden soll. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass die Menschen ihren See zurück bekommen, um wieder Baden zu können“, sagt er. „Der Weststrand mit FKK und Hundestrand konnte schon Montag um 12 Uhr Mittags wieder geöffnet werden“, erklärt er. Der Oststrand soll ab Mittwochmorgen offen sein. Spätestens zum nächsten Wochenende wird dann auch der Hauptstrand wieder geöffnet werden. Insgesamt sind 100 Menschen im Einsatz. Die Zufahrtswege und Straßen sind schon gereinigt.

Hauptsächlich sind es die großen Sachen, wie zurückgelassene Pavillons und Zelte, die die Blicke auf sich ziehen. Sind die erst mal weg, geht es zügig beim säubern, sagt Grack. Einer der sich damit auskennt, ist Ingolf Wloch. Er ist der Chef der Garten- und Landschaftsgruppe 2 der Wichern Diakonie, die das ganze Jahr am Helenesee im Einsatz sind. Vor dem Festival wird von seinen Mitarbeitern alles schön gemacht. „Beispielsweise werden Wege geharkt und Hecken geschnitten“, erzählt er. Nach dem Festival geht es ans sauber machen. „Der erste Moment, wenn man anfängt, ist schlimm“, sagt er. Hat man erst mal begonnen, geht die Arbeit aber zügig voran und Fläche um Fläche wird vom Unrat befreit.

Auch Sebastian Wietusch und Matthias Bischof sind beim Müll einsammeln. „Früher, als es noch kein Müllpfand gab, lag eindeutig mehr herum“, erzählen sie. Den blauen Sack müssen alle Festivalbesucher zwangsweise für 5 Euro kaufen. Bringen sie den gefüllt mit ihrem Müll zurück, bekommen sie die 5 Euro Pfand wieder. Der Platzwart des Campingplatzes Denis Schmidt wirft Sack um Sack, den die Gäste zurück gebracht haben, in die bereit stehenden riesigen Container. Mehrere sind schon voll. „In der Hitze ist das schon anstrengend“ sagt er. Aber allemal besser als wenn das alles auch noch auf dem Campingplatz rumliegen würde, findet er. „Am Abfallkonzept wird permanent gearbeitet“, sagt Uwe Grack. So wird beispielsweise streng darauf geachtet, dass nur Getränke mitgebracht werden, für deren Behältnisse es in Deutschland Pfand gibt. Ausländische Blechdosen, für die es kein Pfand gibt, würden schneller weggeworfen. „Allein diese Maßnahme hat viel zusätzlichen Müll vermieden“, betont Uwe Grack.

Pfandflaschen haben Sandra und Jette nicht in ihrem Müll. Sie gehören zu den letzten, die ihren Müllsack, wenn auch gut gefüllt, am Montagmittag zurück bringen. „Schon Wahnsinn, was so liegen bleibt“, finden sie. Sie würden auch 10 Euro Müllpfand zahlen. Mit dem Festival sind sie insgesamt zufrieden. „Bei der Hitze hätten es ein paar mehr Getränkestände geben können“, so ihr Eindruck. Wieder kommen wollen die beiden jungen Berlinerinnen bestimmt.

„Für uns ist das Helene Beach Festival allein aus Marketinggründen eine sehr wichtige Veranstaltung“, betont Uwe Grack. Er bedankt sich bei allen Helfern und Einsatzkräften für die Unterstützung. „Wir haben, mit dem dann zum Glück doch abgeschwächten Unwetter jetzt auch fast alle Wetterlagen durch. Fehlt eigentlich nur noch Schnee und Eis“, meint der Verwalter der Helenesee AG lächelnd.