Bauern lassen Vieh notschlachten

Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Die anhaltende Dürre stellt Brandenburgs Landwirte vor immer größere Probleme. Zu den drastischen Ernteausfällen und den damit verbundenen Finanzsorgen kommen nun auch Zweifel darüber, wie das Vieh künftig versorgt werden soll. Wie Bauernpräsident Henrik Wendorff am Montag erklärte, würden erste Betriebe ihre Tierbestände reduzieren. „Der Weg führt dann in aller Regel ins Schlachthaus“, sagte Wendorff.

Zur Begründung verwies er darauf, dass beim Grünfutter 50 Prozent an Erträgen fehlen würden. „Das führt trotz Vorsorgemaßnahmen zu enormen Problemen bei der Grundfuttermittelversorgung unserer Nutztiere.“

Auch um die Tierbestände in Brandenburg zu erhalten, fordert der Landesbauernverband von der Politik „existenzsichernde Soforthilfen“. Heute treffen sich die Agrarminister der Länder mit Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU), um über die Unterstützung besonders von der Dürre geplagter Bauern zu beraten. Brandenburgs Bauernpräsident präzisierte, dass er nicht gleich in der kommenden Woche mit Geld rechne. „Aber ich wünsche mir, dass es zügig geht.“

Er geht davon aus, dass die Agrarpolitiker bundesweit mit einer Stimme sprechen. Zum Erntebeginn sei die Dürre vor allem im Norden und im Osten ein Problem gewesen, jetzt würden aber auch Landwirte in Bayern und Niedersachsen die Auswirkungen spüren.

Brandenburg sei in diesem Jahr dennoch mit Hitze und extremer Trockenheit bundesweit in einer Ausnahmesituation. „Betriebe sind in ihrer Existenz bedroht. Im Durchschnitt konstatieren die Bauern bei Gerste, Roggen, Weizen und Raps Ernteausfälle zwischen 30 und 50 Prozent. Vereinzelt sind auch Verluste von 90 bis 100 Prozent zu beklagen.“ Für die Zukunft plädiert Wendorff einmal mehr für eine steuerfreie Risikoumlage, die es den Bauern erleichtere, in guten Jahren etwas für schlechte Jahre zurückzulegen ohne dass der Fiskus zuschlägt.