Brandenburger sind Bewegungsmuffel

Hajo Zenker

Berlin (MOZ) Noch nie haben sich die Deutschen so wenig bewegt wie heute. Zu diesem Ergebnis kommt der Gesundheitsreport der privaten Krankenkasse DKV. Ingo Froböse, Professor an der Deutschen Sporthochschule in Köln und wissenschaftlicher Leiter der Untersuchung, nannte diesen Befund am Montag „erschreckend“.

Noch im Jahr 2010 hatten 60 Prozent der Deutschen den von der Weltgesundheitsorganisation erstellten Richtwert für körperliche Aktivität erreicht, aktuell können sich mit 43 Prozent nicht einmal mehr die Hälfte aller Bundesbürger für ausreichend Bewegung begeistern. Deutschland sei ein Land der Bewegungsmuffel. Damit ebneten die Bundesbürger den Weg für viele zivilisationsbedingte Erkrankungen wie Rückenschmerzen, Übergewicht, Bluthochdruck, verschiedene Krebsarten und Diabetes.

Besonders alarmierend in diesem Zusammenhang: Insgesamt gaben zehn Prozent gar keine körperliche Aktivität an, der sie länger als zehn Minuten am Stück nachgehen – weder während der Arbeit, noch beim Weg zum Job oder in der Freizeit.

In Sachen Aktivität „klafft zudem eine erhebliche Lücke zwischen dem führenden und dem am schlechtesten platzierten Bundesland“, so Froböse. Nur Sachsen-Anhalt kommt über die 50-Prozent-Marke (52,7 Prozent). Am wenigsten bewegen sich die Hessen (37,2). Brandenburg (47,5) liegt immerhin über dem Bundesschnitt und steht auf den vierten Platz.

„Angeblich gibt es ja eine Fitnesswelle. Aber in Wirklichkeit schauen die Deutschen nur gern Sport, selbst treiben wollen sie ihn eher nicht“, schätzte der Sport-Professor die Lage ein. Und er unterstrich, dass hier keine unerfüllbaren Maßstäbe angelegt wurden. „Die Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation für körperliche Aktivität sind Mindestempfehlungen, also eigentlich vergleichsweise niedrige Hürden, die man leicht nehmen könnte.“ Demnach sollte jeder Erwachsene pro Woche auf jeden Fall auf 150 Minuten moderate oder 75 Minuten intensive Bewegung kommen. Der Auftraggeber des Reports, DKV-Vorstandschef Clemens Muth, kommentiert das mit dem Satz: „Deutschland geht die Puste aus.“

Und es ist längst nicht der Sport allein, der den weitaus meisten Deutschen für eine gesunde Lebensführung fehlt. Die Sportschule hat für die Befragung ein Paket geschnürt: Da geht es neben Bewegung um Ernährung, Nikotin- und Alkoholkonsum sowie um einen gesunden Umgang mit Stress. Waren es 2010 zur Erstauflage des DKV-Reports noch 14 Prozent, die den Benchmark für ein gesundes Leben erreichten, schafften es dieses Jahr nur noch ganze neun Prozent. Die Hamburger und Sachsen sind dabei Spitzenreiter in punkto gesunder Lebensstil. Zwölf Prozent der Befragten erreichen hier alle fünf Zielwerte. Das Schlusslicht bildet Hessen mit einem Anteil von knapp sieben Prozent. Brandenburg belegt Platz 3 – im Land dürfen gut elf Prozent der Einwohner für sich in Anspruch nehmen, ein rundum gesundes Leben zu führen.