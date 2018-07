Deponien auf der Spur

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) „Abfuhr für illegalen Müll“ – unter diesem Motto steht die Sommertour des bündnisgrünen Landtagsabgeordneten Benjamin Raschke. Am Montag machte er in Bernau Station, um sich vor Ort über die Situation zu informieren.

Bernau gehört zu den Kommunen im Land, die einen zweifelhaften Ruf haben, wenn es um illegale Müllablagerungen geht. Mit Großbrand und Schabenbefall auf dem einstigen GEAB-Gelände erlangte die Stadt traurige Berühmtheit über Brandenburgs Grenzen hinaus. Die Ogadeberge, bereits zu DDR-Zeiten für alles Mögliche als Kippe genutzt - sind inzwischen zwar abgedeckt, doch gleich in der Nähe warten die riesigen GEAB-Müllberge auf ihre Beseitigung. Auf dem Gewerbegebiet an der Albersthofer Chaussee - auf dem Gelände der lange insolventen Bresto GmbH, lagern 25 000 Bau- und Abbruchabfälle, für deren Beräumung die Stadt zuständig ist.

Das Bresto-Areal ist am Montag die erste Station des Bündnisgrünen Benjamin Raschke in Bernau. Begleitet von den Stadtverordneten Thomas Dyhr (Bündnis 90/Die Grünen) und Harald Ueckert (Linke) nimmt der umweltpolitische Sprecher der Landtagsfraktion die Müllberge in Augenschein. Geschätzte eineinhalb Millionen Euro kostet die Entsorgung, sagt Bernaus Wirtschaftsamtsleiter Thomas Rebs. Als Bresto insolvent ging, sei die Summe doppelt so hoch gewesen, weiß er. Im Rahmen verschiedener Forschungsprojekte seien Stoffe bereits abgebaut worden. Gefunden wurden - neben Stahl- und Betonteilen - Kunststoffe, medizinischer Abfall, aber auch hoch kontaminiertes Holz und vor allem ein hoher Kupferanteil. Diesen zu entsorgen, sei nicht möglich, erklärt Thomas Rebs. Zweimal im Jahr würden Proben entnommen. „Die Konzentration nimmt nach unten ab“, stellt er fest.

Stadtverordneter Thomas Dyhr kritisiert, dass Bernau die Rücklage für die Beseitigung solcher Hinterlassenschaften mit dem Haushalt 2018 „quasi auf Null gefahren hat“. Raschke schüttelt missbilligend den Kopf. „Wie sollen wir die Landesregierung davon überzeugen, mehr Geld zur Verfügung zu stellen, wenn eine Kommune wie Bernau sich zurückzieht“, fragt er.

Brandenburg habe 150 solcher illegalen Anlagen. „Es gibt nicht mal eine große Übersicht, was in den Abfallbergen drin liegt“, kritisiert der Bündnisgrüne. Er war bereits im Landkreis Elbe-Elster und in Königs Wusterhausen, will noch nach Fürstenwalde. Die Ausführungen von Thomas Rebs zeigen ihm: „Hier wird ja doch etwas gemacht.“ Das erkennt Raschke auch in Birkholzaue, seiner zweiten Station. Dass die einstige Bürgermeisterdeponie - so werden illegale Müllkippen genannt, die bereits zu DDR-Zeiten aufgetürmt wurden - jetzt mit Bauschutt verfüllt und abgedeckt wird, verbucht er als Erfolg. War es doch die Fraktion um Thomas Dyhr, die nicht locker ließ und immer wieder nachhakte, wo die 400 000 Euro im Haushalt 2017 geblieben waren, die eigentlich für die Deponiesanierung gedacht waren. Rund 100 000 Euro kostet die Stadt die Sanierung nun.

„Mehr Geld für die Beräumung der illegalen Deponien, mehr Kontrolle durch mehr Personal und höhere Sicherheitsleistungen für die Firmen“ - dies alles durchzusetzen, ist das Ziel der Bündnisgrünen im Landtag. Die Sommertour Raschkes liefert dafür die Grund-lagen.