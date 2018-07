Krankenhaus bleibt erhalten

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) In den letzten Wochen machten Gerüchte um das Lutherstift-Krankenhaus die Runde. Eine Station sei bereits geschlossen, das Haus stehe vor der Schließung, hieß es. Dem ist ganz und gar nicht so, versichert der Chef des Diakonissenhauses Berlin Teltow Lehnin, Dr. Karsten Bittigau.

Eines stimmt an den Gerüchten, die seit Wochen in der Stadt kursieren: Statt drei waren eine Zeit lang nur zwei Stationen im Seelower Lutherstift-Krankenhaus belegt. „Das geschieht aber immer wieder mal“, erklärt Dr. Karsten Bittigau, Geschäftsführer des Evangelisches Diakonissenhauses Berlin Teltow Lehnin, zu dem das Lutherstift Frankfurt-Seelow gehört. Angesichts der hohen Temperaturen hätten Patienten planmäßige Operationen verschoben. „Es gibt auch weniger Unfälle, so dass es sinnvoll war, nicht drei halb belegte Stationen in Betrieb zu lassen“, so Dr. Bittigau. Er versichert: „Wir fahren in Seelow nichts runter. Alle Ärzte sind an Bord.“

Natürlich herrsche auch im Krankenhaus Urlaubszeit. Um so mehr habe es sich angeboten, Stationen zusammen zu legen und so das Personal effektiv einzusetzen. Der Geschäftsführer weist Spekulationen zurück, wonach das Diakonissenhaus plane, sein Engagement in Seelow zu reduzieren. Im Zusammenwirken mit den Krankenkassen und dem Gesundheitsministerium sei gerade erst wieder die Notwendigkeit unterstrichen worden, auch künftig in Seelow ein Krankenhaus der Grundversorgung zu sichern. Dies auch unter dem Aspekt, dass es in Seelow die einzige Rettungsstelle im Umkreis von 30 km gibt. Die sei wegen der Sicherung der medizinischen Notfallversorgung der Bürger unerlässlich.

Die Gerüchte hatten sich verstärkt, als Landrat Gernot Schmidt im jüngsten Kreistag auf Abgeordnetenanfrage versicherte, dass das Seelower Krankenhaus weiter Bestand haben werde – selbst bei einem Rückzug des Diakonissenhauses. Der Landkreis würde es dann in die kommunale Krankenhaus GmbH mit seinen Standorten Strausberg und Wriezen übernehmen. Doch auch Schmidt hatte deutlich gemacht, dass es ein solches Ansinnen bisher nicht gebe.

Dr. Bittigau unterstreicht denn auch: „Wir planen sogar, am Standort Seelow neue Wege zu gehen, um auf Dauer die medizinische Daseinsvorsorge der Bürger zu garantieren.“ Vom Land seien Fördermittel aus dem Innovations- und Strukturfonds bewilligt worden, um ein ambulant-stationäres Zentrum aufzubauen. Das heißt, es soll ein engeres Zusammenwirken mit den niedergelassenen Ärzten der Region geben.

Dafür sind auch bauliche Veränderungen am Krankenhaus geplant. „Wir werden künftig manches anders machen, haben dazu bereits Gespräche mit Seelows Bürgermeister Jörg Schröder und Landrat Gernot Schmidt geführt“, informiert der Geschäftsführer.

Das Krankenhaus habe derzeit alle Arztstellen besetzt, ergänzt Dr. Bittigau. Wie in anderen Einrichtungen – nicht nur in Brandenburg – gehörten auch ausländische Mediziner zur Belegschaft. Doch sie würden nur eingesetzt, wenn sie eine Sprachkundeprüfung absolviert haben. Die Kenntnis der deutschen Sprache sei unerlässlich, um als Arzt tätig zu sein. Er müsse schließlich in der Lage sein, sich mit den Patienten zu verständigen, um sie behandeln und heilen zu können. Die Patienten hätten darauf einen berechtigten Anspruch.