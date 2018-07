Heller und zeitgemäßer

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Heller, freundlicher, zeitgemäßer soll es werden – das Kurmittelhaus. Einen ersten Entwurf zur Umgestaltung hat das Berliner Atelier Gebel in der vergangenen Woche den Stadtverordneten vorgestellt.

Das markante, dem Kurpark gegenüberliegende Gebäude trägt die Handschrift eines großen Architekten, nämlich die von Baumeister Carl Gotthard Langhans. Der ließ es 1788/90 als prächtiges Bade- und Logierhaus errichten. Jetzt, 228 Jahre später, soll es nach der umfangreichen Sanierung vor 16 Jahren mit der Handschrift des Berliner Ateliers Gebel umgestaltet werden. Ohne größere bauliche Veränderungen. Darin sind die Designerin und der Architekt erprobt, wie sie in der vergangenen Woche während der Präsentation versichern. „Wir gestalten immer im Bestand“, so Antje Gebel. Seit 2002 arbeitet das Atelier sehr erfolgreich mit der Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbH zusammen. Auch in der Fachklinik haben sich Antje und Markus Gebel verewigt – in der modernen und an die Geschichte der Kurstadt anlehnenden Gestaltung von inzwischen 140 Patientenzimmer. Ähnlich frisch und farbenfroh soll es künftig im Kurmittelhaus aussehen. Besucher, ob nun Patient oder Kurgast, sollen in einer Wohlfühlatmosphäre willkommen geheißen werden.

„Oh Gott, oh Gott!“, „Furchtbar!“ raunte es durch die Besucher- und Abgeordnetenreihen, als Antje Gebel während der visuellen Reise durch das Kurmittelhaus den Flur im Keller präsentierte – braune Fliesen an den Wänden, Versorgungsrohre an der Decke. Dieser Bereich habe sie sofort an einen Wirtschaftsflur erinnert. „Dass das nicht mehr zeitgemäß ist, muss man nicht erklären“, so die Designerin. In den Moorbehandlungsräumen, zwei davon sind Durchgangszimmer, spiele Diskretion keine Rolle. Der Nachbar kann alles mithören. „Wir wollen zwei neue Zugänge schaffen, um so auch für mehr Intimität zu sorgen“, informierte Antje Gebel. Die vier Moorwannen, die kaum genutzt würden, sollen in die Fachklinik ausgelagert werden. Dadurch schafft man Platz für eine Sauna für zehn bis zwölf Personen. Die soll nicht nur Patienten vorbehalten, sondern auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein, barrierefrei gestaltet werden, mit einem schönen Ruhebereich. Dabei setzen Antje und Markus Gebel auf helle und warme Farben sowie Licht. „Wir versuchen, die Souterrain-Atmosphäre zu überzeichnen“, so der Architekt. Im Erdgeschoss soll der Eingangsbereich mit dem Entree und dem Empfangsbereich neugestaltet werden.

Das was in der Präsentation sehr exklusiv erscheint, sei in anderen Kliniken schon mehrfach erprobt und mit Kosten untersetzt. „Es ist nicht so teuer, wie es aussieht“, versicherte Antje Gebel. „Wir haben im Krankenhaus immer ein bestimmtes Budget. Da sind wir trainiert.“

Der Entwurf stieß auf allgemeine Zustimmung. Allerdings zeigte sich Bettina Mühlenhaupt (SPD) verwundert darüber, dass die Moorwannen ausgelagert werden sollen. Obwohl das Gesundheitsministerium im Zuge der endgültigen Kurortanerkennung mehr Möglichkeiten für Mooranwendungen gefordert habe. Zu diesem Thema verwies Antje Gebel an Kristin Schröder-Kolew. Die Geschäftsführerin der Kurmittelhaus Bad Freienwalde GmbH war allerdings im Urlaub, so dass die Antwort offen blieb.

Fest steht, dass die Umgestaltung des Kurmittelhauses einen Bauantrag erfordert. Darüber hinaus fordert die Bauaufsichtsbehörde, mit dem Bauantrag die Rettungswege im gesamten Gebäude darzustellen und den Treppenraum den Brandschutzforderungen entsprechend nachzurüsten. Mit einem Brandschutzkonzept will die Stadt dem Folge leisten. Beauftragt werden könnte damit die auf Denkmale spezialisierte Thiele Brandschutz GmbH aus Dresden. Die Kosten für die Umgestaltung des Kurmittelhauses belaufen sich auf rund 519 000 Euro. Die Stadt hofft auf Fördermittel.

Auf der jüngsten Sitzung haben die Stadtverordneten zunächst die Vergabe der Planungsleistung an das Berliner Atelier Gebel in Höhe von rund 21 898 Euro mehrheitlich beschlossen.