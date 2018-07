Gehweg an der Kreuzung wird repariert

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Bauarbeiten an der Oderlandstraße in Eisenhüttenstadt haben jüngst zu einem Eintrag im Internethinweissystem Maerker geführt. Ein Gehweg ist offensichtlich stark zerstört. In dem Hinweis heißt es: Aufgrund des massiv angestiegenen Verkehrsaufkommens durch Lastkraftwagen, welche nicht mehr die Oderlandstraße befahren können, kommt es immer wieder zu Zerstörungen des Gehweges an der Kreuzung.“ Dieser sei in diesem Jahr bereits dreimal repariert worden. „Für die Anwohner stellt der Lkw-Verkehr eine große Belästigung durch Lärm und Erschütterungen aufgrund des Kopfsteinpflasters dar“, schreibt der Hinweisgeber.

Die Stadtverwaltung Eisenhüttenstadt, die Baulastträger ist, reagierte prompt, bedankte sich für den Eintrag und erklärte, dass die Reparatur des Schaden beauftragt und in dieser Woche durchgeführt werde.