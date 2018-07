Opernkurs auf der Burg gestartet

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Nach sechs erfolgreichen Aufführungen ist die Oper-Oder-Spree von Neuzelle nach Beeskow gezogen. Auf der Burg hat am Montag der Internationale Opernkurs begonnen. Außerdem laufen die Vorbereitungen für den Liederabend, Oper in der Scheune und die große Abschlussgala.

Zwanzig Sängerinnen und Sänger aus zehn Ländern nehmen in den kommenden drei Wochen am Opernkurs in Beeskow teil. Diese Meisterklasse ist aus Sicht der Macher einmalig. „So etwas gibt es sonst nirgendwo auf der Erde“, sagt Vinzenz Weissenburger, der das Preußische Kammerorchester bei der großen Operngala auf dem Burghof und einen Tag später in Neuzelle dirigieren wird. Einmalig sei die Dauer. Meisterklassen dieser Qualität würden über ein oder zwei Wochen gehen, in Beeskow sind es drei, in denen die jungen Sänger ihre Stimmen trainieren. Zudem sei der Kurs sehr öffentlich. Der Liederabend im Konzertsaal der Burg ist eine eher kleine Form. Bei der Oper in der Scheune an der Ragower Mühle gebe es viel mehr Publikum, die Abschlussgala mit großem Orchester sei dann für die Sänger eine ganz besondere Herausforderung. Stolz ist das Team auch darauf, dass es für zehn der Teilnehmer Stipendien gibt. Das heißt, sie brauchen keine Teilnehmerbeiträge für den dreiwöchigen Unterricht und die Unterkunft mit Frühstück im Bootshaus zahlen. Wer davon profitiert, hat Snezana Nena Brzakovic, die künstlerische Leiterin der Oper Oder-Spree, ausgewählt. Die anderen Teilnehmer zahlen 780 Euro. Andere Meisterklassen kosten zwischen 3000 und 4000 Euro. „Insofern sind alle unsere Teilnehmer Stipendiaten“, sagt Nena Brzakovic.

Neu im Unterrichtsprogramm der drei Wochen ist in diesem Jahr ein Casting. Eine Musikagentin kommt auf die Burg, die Künstler müssen Vorsingen. Ein guter Agent sei für einen Sänger sehr wichtig. Nur mit seiner Hilfe komme man zu Jobs. Es gebe zwar viele kleine und große Theater in Deutschland, aber nie genügend Arbeit für gute Sänger, so Nena Brzakovic.

Dass sich die Teilnahme am Beeskower Opernkurs lohnt, zeigt die Tatsache, dass einige Absolventen zum Team gehören, das in diesem Jahr das Opernprojekt „Jedermann - Ein Musical vom Sterbenlernen“ zur Aufführung bringt. „Alle sechs Veranstaltungen in Neuzelle waren ausverkauft“, sagt Walter Ederer von der Stifung Stift Neuzelle. Am letzten Abend habe man schon einige Interessenten an die Beeskower Termine verwiesen. Noch weiter hat es Deividas Staponkus gebracht, der zu den Gesangslehrern in Beeskow gehört. Der Opernsänger aus Litauen ist heute Professor am der Litauischen Musik- und Theaterakademie. Einst war er selbst Teilnehmer des Opernkurses in Beeskow. 2002 war er erstmals in Beeskow dabei, 2007 gewann er dann den Interpretenpreis. Im Jahr 2016 gewann sein Schüler Edgaras Davidovicius den Grand-Prix in Beeskow.

Für die Veranstaltungen des Projekts Oper Oder-Spree auf der Burg und in der Ragower Mühle gibt es noch einige Karten. Diese sind zu den Öffnungszeiten am Tresen der Burg oder im Internet unter www.operoderspree.de zu erhalten. Der „Jedermann“ ist am 2. und 3. August ab 20 Uhr auf dem Burghof in Beeskow zu erleben. Im Konzertsaal findet am 4. August der Festliche Liederabend statt. Auch der beginnt um 20 Uhr. Die Veranstaltungen von Oper in der Scheune an der Ragower Mühle beginnen am 10. und 11. August um 20 Uhr, am 12. August um 16. Uhr. Den Abschluss bildet die Festliche Operngala am 18. August ab 20 Uhr auf dem Burghof, sie wird einen Tag später im Kloster Neuzelle wiederholt.