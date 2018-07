Kichererbsenclub und Pop-Tanz mit Opa

Frauke Adesiyan

Frankfurt (MOZ) Mit vielen neuen Angeboten startet das Eltern-Kind-Zentrum Nord in der Bergstraße 174 ab August in das neue Veranstaltungsjahr. In Zusammenarbeit mit engagierten Eltern kann Leiterin Anne Pickert neue Formate auflegen, führt aber auch Bewährtes fort.

Ein neues Angebot beruht auf der Idee der engagierten Mutter Miriam Quappe. Sie wird jeden dritten Dienstag den Kichererbsenclub leiten, bei dem Instrumente und Bewegungen ausprobiert werden. „Wir festigen alte Kinderlieder und erweitern unsere Schatzkiste an Kniereiter-, Tanz- und Spielliedern“, so die Ankündigung. Lost geht es am 4. September, immer von 10.30 bis 11.15 Uhr.

Musikalisch ist auch der Pop-Tanz für die ganze Familie. Kinder zwischen fünf und 12 Jahren sind gemeinsam mit ihren Eltern oder Großeltern eingeladen, zu Popmusik und orientalischen Klängen Bewegungen zu erlernen. Der Kurs startet am 17. September, immer montags zwischen 17 und 17.45 Uhr. Ins Kreativlabor lädt neuerdings immer dienstags der Künstler Christoph Drewniok gemeinsam mit Eltern. Zwischen 15.30 und 17 Uhr zeigen Eltern alle zwei Wochen ihre Lieblingsbasteleien. Erster Termin ist der 21. August.

Ein anderes neues Angebot richtet sich an Eltern, die noch auf die Geburt ihres Kindes warten. Werdende Eltern werden einmal im Monat zum Brunch eingeladen, um gemeinsam zu schlemmen und alle brennenden Fragen zu klären. Der erste Treff ist am 3. September, Erwachsene bezahlen vier Euro.

Bereits etablierte Formate wie der offene Spieletreff (dienstags 15.30 Uhr), die Krabbelgruppe (donnerstags, 10 Uhr) und das Handarbeitscafé (donnerstags 15 Uhr) finden weiterhin statt. Immer freitags steht ein Angebot für Kinder im Vor- und Grundschulalter auf dem Veranstaltungsplan. Zwischen 16 und 17.30 Uhr heißt es „Mach was mit Buchstaben“ oder „Mach was mit Zahlen“. Grundschullehrerin Angela Seib stellt beim ersten Termin am 24. August beispielsweise die Frage, wie viele Kerne die Sonnenblume hat und was der goldene Schnitt sein könnte. In der Woche darauf wird mit Abzählreimen die Sprache geschult.

In diesem Jahr hat das Eltern-Kind-Zentrum bereits 1200 Teilnehmer gezählt. Im vergangenen Jahr waren es zur gleichen Zeit mehr als 1600. Das führt Uta Kurzwelly von der Volkshochschule – die VHS ist Trägerin des Zentrum – auf die damals stattfindenden Sprachkurse für Kinder aus geflüchteten Familien zurück. Diese finden derzeit nicht mehr statt. Mit einer 23-Stunden-Stelle ist das Eltern-Kind-Zentrum ausgestattet. Bisher haben die Bemühungen um eine volle Stelle nicht gefruchtet. Eine zweite Einrichtung dieser Art in Süd wird vom Verein Alleinerziehender getragen.

Der Auftakt in das neue Semester wird übrigens zum achten Mal mit dem Spielplatzsommer begangen. Zum ersten Mal ist der deutsch-polnisch angelegt. Gespielt werden in beiden Sprachen Märchen, bevor Kinder und ihre Begleiter den jeweiligen Spielplatz erobern. Besucht werden am 13. August der Spielplatz am Anger, am 14. August der Brückenplatz an der Bischofstraße, am 15. August der Spielplatz Neuberesinchen an der Haltestelle Wintergarten und am 16. August der Spielplatz im Kleistpark.