Hervorragende Werte in Badegewässern

Badespaß am Kalksee: Ulrich Meyer aus Friedrichshagen kommt mit seinem vierjährigen Sohn Albert sehr gern nach Woltersdorf und schwärmt in den höchsten Tönen von der Sauberkeit des Wassers. © Foto: Joachim Eggers

Larissa Benz

Erkner/Beeskow (MOZ, Bernhard Schwiete) Jeden Monat prüft das Gesundheitsamt die Gewässerqualität an 53 Badestellen im Landkreis. Dabei werden unter anderem die Sichttiefe und der pH-Wert bestimmt. Außerdem wird geprüft, ob bestimmte Bakterien das Wasser verunreinigen. Die Werte sind überall gut.

Anja Kriegel nimmt den Kescher in die Hand und schaut über den Ranziger See: „Wir haben doch einen tollen Job: Wir sind draußen an der Sonne und schauen uns schöne Badestellen an.“ Die Hygieneinspektorin ist am Montag mit ihrem Kollegen Ricardo Saldana-Handreck an knapp 20 Badestellen rund um Beeskow unterwegs und nimmt Gewässerproben.

Jeden Monat kontrollieren drei Teams die Qualität von 53 Badestellen rund um Erkner, Fürstenwalde, Eisenhüttenstadt und Beeskow. Sie sind immer an den gleichen Stellen und gleichen Tagen unterwegs, damit die Proben vergleichbar sind. „Die Seen hier im Landkreis sind alle von hervorragender Qualität“, sagt Anja Kriegel. Zunächst nimmt sie mit einem Gefäß Wasserproben: Diese werden später auf Coli-Bakterien untersucht, die etwa Darmentzündungen auslösen können. „Das kann besonders für Kinder oder ältere Leute gefährlich werden“, fügt Mediziner Ricardo Saldana-Handreck hinzu, der eine Weiterbildung zum Facharzt im Gesundheitsdienst macht. Er beruhigt aber gleich: Solche Bakterien würden an den Badestellen im Kreis „so gut wie nie“ gefunden werden.

Nach der Wasserprobe testet Anja Kriegel mit einem speziellen Gerät, der Secchi-Scheibe, die Sichttiefe. Laut der Hygieneinspektorin ist diese besonders wichtig, wenn ältere oder schwache Menschen und Kleinkinder ins Wasser gehen: „Steht man kniehoch im Wasser und sieht seine Füße nicht, sollte man aufpassen“, sagt sie. Denn dann könne es für Rettungsschwimmer schwierig werden, eine treibende Person im Wasser zu erkennen. Daneben bestimmt sie noch den pH-Wert, der besonders für Menschen mit empfindlicher Haut Hinweise darauf gibt, ob das Wasser für sie geeignet ist.

All diese Werte zusammen ergeben, ob der Test mit „ohne Beanstandung“ bewertet wird. Bei der vergangenen Probe Anfang Juli war das an allen 53 getesteten Badestellen im Landkreis der Fall. „Ein negativer Wert löst auch noch nicht aus, dass eine Badestelle geschlossen wird“, erklärt Mediziner Saldana-Handreck. Auf einen positiven Spitzenreiter möchte er sich nicht festlegen: „Der Ranziger See und der Tiefe See zum Beispiel sind aber hervorragend“, sagt er.

Ein solches Zeugnis stellt Diplom-Biologin Jacqueline Rücker vom in Bad Saarow ansässigen Lehrstuhl für Gewässerschutz der Brandenburgischen-Technischen Universität Cottbus-Senftenberg zumindest in Teilen auch dem Scharmützelsee aus. Eine Sichttiefe von 4,60 Metern, wie sie die Wissenschaftler am Montag im Südbecken des Gewässers ermittelt haben, sei für Ende Juli „extrem gut“. Grund sei das trockene Wetter, durch das vergleichsweise wenig Nährstoffe in den See eingetragen worden seien. Im Bereich der Nordbucht des Scharmützelsees wurden am Montag zwei Meter Sichttiefe gemessen. „Dort ist ein Flachwasserbereich, und dort halten sich mehr Menschen im Wasser auf“, erläutert Jacqueline Rücker den Unterschied.

Trotz der anhaltenden Hitze bescheinigen auch die Badegäste im Raum Erkner dem Wasser hervorragende Qualität. Roman Adamzio aus Erkner schwimmt seit Mai fast täglich im Flakensee, am Springeberg. Adamzio findet es erstaunlich, wie klar das Wasser immer noch ist. Ein bisschen habe die Sichtqualität nachgelassen, meint dagegen Dauercamperin Christin Friedrichs, gelegentlich habe sie Algen gesehen. Aber auch sie stürzt sich mit ihrer Familie gern ins Wasser. Das Algen-Wachstum halte sich in Grenzen, weil es sich um ein Fließgewässer handelt, glaubt Ronald Nörenberg. Der Platzwart des Campingplatzes am Springeberg springt selbst gern ins kühle Nass. Auch der Dämeritzsee ist weiterhin sauber, findet Rentner Roland Kiesinger. Er badet dort zweimal täglich – morgens, bevor die Massen kommen, und abends, wenn sie wieder weg sind.