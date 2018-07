Entscheidungen fällen andere

Cornelia Link-Adam

Briesen Die Briesener Amtsverwaltung hat jüngst für das Amt Odervorland die 3. Stufe der Lärmaktionsplanung öffentlich präsentiert. Allerdings sind den Fachleuten hinsichtlich der Entscheidungs-Möglichkeiten weitestgehend die Hände gebunden.

Alle Bürger der Gemeinden Berkenbrück, Briesen und Jacobsdorf waren eingeladen, die von der EU nach fünf Jahren wieder geforderte, fällige Zuarbeit zur nun 3. Stufe im Versammlungsraum der Feuerwehr in Briesen vorgestellt zu bekommen. Da von Hauptlärmquellen wie Straßen und Bahnstrecken Bürger als allen Gemeinden betroffen sind, hoffte man auf regen Zulauf bei der Präsentation. „Es waren aber nur 30 Bürger da, dennoch wurde rege diskutiert“, erklärt Martina Müller, Leiterin des Amtes für Bürgerservice und Gemeindeentwicklung auf Nachfrage der MOZ. Zwar hätten die Berkenbrücker nach der Lärmaktionsplanung Stufe 2 in Höhe der A12-Dehmseebrücke eine Lärmschutzwand erhalten, neue lärmmindernde Maßnahmen stünden aktuell aber nicht in Aussicht. „Die EU fordert große Planungen, aber der Bürger sieht am Ende nicht soviel, wie er gerne hätte.“

In Odervorland gebe es viele Landesstraßen, grenze man auch an die A12 und werde vom Bahnverkehr der RE1-Strecke durchzogen. All das sorge für Lärm. „Wir sind allerdings nicht die Baulastträger der Lärmquellen, da fallen die Entscheidungen andere.“ Etliche Bürger hätten sich beschwert, dass der Autoverkehr auf den Umleitungsstrecken der A12 rapide zugenommen habe. Ebenso stehen weit mehr Windräder als vor einigen Jahren in der Region. All das habe man in der 3. Stufe der Planung aufgenommen. „Aber ob es was bringt, entscheiden andere.“ Noch warte man zudem auf die Auswertung der Ergebnisse für die A12-Teststrecke bei Briesen, wo lärmschluckender Asphalt auf den Fahrbahnen liege.

Die Gemeindestraßen sind laut Müller weniger das Problem, eher die Landesstraßen mit marodem Pflaster. Das sorge für Lärm, müsse raus. Dafür sollen die Bürger beim Landesbetrieb Straßenwesen selbst mehr Druck machen. Gelungen sei nach Jahren des Kampfes dies ja auch für das Teilstück der Falkenberger Straße in Briesen, die 2019 ausgebaut wird. „Der restliche Ausbau innerorts ist nicht vor 2030 geplant, das ist schon traurig.“ Das Amt könne nur versuchen mit Tempo-Limits etwas Einfluss auf den Lärm zu nehmen, sei dabei aber abhängig vom Straßenverkehrsamt. Auch über Lärm durch Windräder entscheide das Land, fügte sie an.

Die Hinweise der Bürger, eigene Ansichten und Stellungnahmen andere Behörden schickt das Amt Odervorland als 3. Plan jetzt zeitnah nach Potsdam zum Landesministerium, von es dann zur EU weitergeleitet wird.