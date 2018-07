Eine Flussjungfer als „Wappentier“

Achtung, kleiner Düsen-Jet: An diesem riesigen Libellen-Modell kommt jeder vorbei, der die ständige Ausstellung im Besucherzentrum des Naturparks Märkische Schweiz sehen will. Die Flussjungfer oder auch Gemeine Keiljungefer ist das Naturpark-Logo. © Foto: MOZ/Gerd Markert

Gabriele Rataj

Buckow (MOZ) Die Sommerferien bescheren den Schülern viele spannende Erlebnisse. Die Redakteure haben lohnende Ausflugsziele in Oder-Spree, Märkisch-Oderland, Barnim und Frankfurt aufgespürt. Heute: Wandern im Naturpark Märkische Schweiz.

Hier steht mit 41,3 Metern Brandenburgs höchste Fichte und auch beim Feldahorn hat der Naturpark Märkische Schweiz mit 31,7 Metern die Nase vorn – oder besser oben. Da ist es nicht verkehrt, mal als Hans-guck-in-die-Luft ein Weilchen durch den Wald zu spazieren.

Nur nicht die ganze Zeit, denn dazu verpasst der kleine oder größere Wandersmann einfach zu viel. Er könnte über Wurzeln stolpern – wobei auch die sehr sehenswert sind. Und das nicht nur bei der Wurzelfichte am Sophienfließ und zuvor am großen Biberdamm, wenige hundert Meter vom Buckower Stadteingang entfernt. Fast auf jeder Postkarte von Buckow war der 200-jährige Riese zu sehen, mit gewaltigen, vom Wasser ausgespülten Wurzeln. Bis ihn der Orkan Kyrill 2007 fällte.

Die Wurzeln aber können genauso bestaunt werden wie ein Teil des eindrucksvollen Körpers, der am Wegesrand lagert. Und wenn der Wanderer schon mal hier ist, kann er den einzigen Zufluss des Schermützelsees überqueren – ebenso wie alle anderen Seen im Naturpark entstanden in der letzten von mehreren Eiszeiten vor rund 10 000 Jahren – und weiterwandern durch Drachenkehle oder auf dem Poetensteig zur höchsten Erhebung, dem Krugberg (129 m).

Das macht diese Region ja so reizvoll und verschaffte ihr den Beinamen Märkische Schweiz: sanfte Hügel und Schluchten, durch die einst Wasser ablief, Seen und daneben beachtliche Aufstiege mit Aussichten wie am Panoramaweg. Sogar eine echte Flugsanddüne lässt sich auf einem der vielen Wanderwege besuchen. Funde haben belegt, dass dort in der Mittelsteinzeit schon Menschen am Feuer saßen. Auf Informationstafeln lässt sich vieles nachlesen.

Außer Kies und Sand schoben die Gletscher jede Menge Geröllschutt und dicke Findlinge vor sich her, um die sich später so manche Sage rankte. Wie die vom Teufelsstein, an dem die wandernde Familie auf dem Weg zum Dachsberg vorbeikommt. Er ist in zwei Teile gespalten, weil der Teufel beim Kartenspielen mit Bauern der Region aus Wut über den letzten verlorenen Taler den steinernen Tisch mit einem Blitz zerschlug.

Als das Eis taute und die Wassermassen irgendwohin abfließen mussten, bildete sich noch eine andere Besonderheit des Naturparks heraus: die Wasserscheide des Stobbers im Roten Luch, von wo aus ein Wassertropfen entweder die Nord- oder die Ostsee erreichen kann.

Im Naturschutzgebiet Stobbertal, das sich 13 Kilometer an diesem entlangzieht und nur eines von sechs im Naturpark ist, lässt es sich gerade im Sommer nicht nur „cool“ wandern. Wer die Augen offen hält und sich einige Zeit ganz still und ruhig verhält, kann vielleicht den Eisvogel sehen. Der fliegende Edelstein, wie er auch heißt, wird selbst unweit des Naturpark-Besucherzentrums Schweizer Haus beobachtet – einer von 140 Brutvogelarten, die den Naturpark auch zum Europäischen Vogelschutzgebiet machen.

Das alles und mehr noch lässt sich in der ständigen kostenlosen Ausstellung im Naturpark-Besucherzent­rum in kompakter Form erleben. Ein zwölfminütiger Überflug zeigt die Region von oben und Soundmodelle machen Bereiche wie das Fließ oder die Heckenlandschaft hörbar. Zahlreiche Fotos, präparierte Tiere, Grafiken, Informationen lassen eintauchen in die Märkische Schweiz. Sie wird demnächst aktualisiert, ist jetzt aber noch täglich 10 bis 16 Uhr offen. Ein Picknick im Garten oder Wassertreten am Fließ können Beginn oder Abschluss einer Wanderung sein.