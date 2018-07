Fällt heute ein neuer Hitzerekord?

dpa

Potsdam (dpa) Viel Sonnenschein und vielleicht neue Hitzerekorde: Mit Höchstwerten zwischen 37 und 39 Grad können am Dienstag in Berlin und Brandenburg nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) neue Wetter-Spitzenmarken in der Region aufgestellt werden.

Um neue Rekorde zu erreichen, gehe es um Werte im Zehntelbereich, sagte ein DWD-Sprecher in Potsdam. So lägen beispielsweise die bisherigen Höchstwerte in Berlin-Tempelhof bei 38,1 Grad (22. Juli 1959) und an der Messstation Lübben-Blumenfelde (Landkreises Dahme-Spreewald) bei 39,2 Grad (9. August 1992).

Im Westen Brandenburgs bestehe gegen Abend eine geringe Wahrscheinlichkeit für einzelne Wärmegewitter mit Starkregen. Ansonsten soll es überall trocken bleiben. In der Nacht zum Mittwoch nach DWD-Angaben dann Werte zwischen 22 und 18 Grad.