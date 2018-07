OGA

Fürstenberg Eine 81-Jährige ließ sich am Montag nicht hinters Licht führen. Sie erhielt einen Anruf von einer Frau, die sich als ihre Enkelin ausgab und 16 000 Euro für Schmuck von ihr forderte. Die Seniorin erklärte, kein Geld zu haben und legte den Hörer auf. Anschließend rief sie ihre Tochter an und dann die Polizei. Insgesamt gab es sechs solcher Betrugsversuche in Oberhavel und Ostprignitz-Ruppin, teilte Ariane Feierbach von der Polizeidirektion Nord mit.