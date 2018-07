Arbeitslosenzahl nur leicht gestiegen

Sandra Euent

Havelland (MOZ) Zu einem leichten Anstieg der Arbeitslosenzahlen kam es im Juli. Als Grund nennt die Agentur für Arbeit ein verstärktes Melden von jungen Menschen, die ihre schulische oder betriebliche Ausbildung beendet haben. So hätten sich im Juli fast 300 Menschen unter 25 Jahren im gesamten Agenturbezirk arbeitslos gemeldet, wie Cornelie Schlegel, Leiterin der Arbeitsagentur Neuruppin, resümierte.

„Für den August erwarten wir, dass das Niveau der Beschäftigungslosigkeit stagniert. In den kommenden Wochen werden wir sehr intensiv mit den jungen Ausbildungsabsolventen arbeiten und ihre Marktchancen optimal ausloten, um den Start in die berufliche Zukunft bestmöglich zu unterstützen. Das sollte in Anbetracht des von vielen Unternehmen reklamierten Fachkräftemangels möglich sein“, gab Schlegel einen Ausblick.

Für das Havelland stellen sich die Zahlen wie folgt dar: 4.606 Menschen sind arbeitslos gemeldet, die Quote liegt bei 5,3 Prozent und ist damit im Vergleich zum Vormonat gleich geblieben (Vorjahr: -0,9 Prozentpunkte). Die Unterbeschäftigungsquote liegt derzeit bei 7,2 Prozent (-0,1 zum Vormonat, -1,3 Prozent zum Vorjahr). Im Bereich der Geschäftsstelle Nauen waren 2.440 Menschen arbeitssuchend, die Quote lag bei 3,8 Prozent. 2.166 Menschen waren es im Geschäftsbereich Rathenow, die Quote liegt hier bei 9,1 Prozent.