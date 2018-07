Hoffen auf zwei Ehrengräber

Margrit Meier

Neuenhagen (MOZ) Rührig kümmern sich die Männer und Frauen vom Geschichtskreis Bollensdorf darum, Ortshistorie zu erhalten. Und das zum Teil auf ungewöhnliche Art, wie sie bei einem Rundgang auf dem Friedhof Bollensdorf berichten.

Die Familie Kelch, der das Gut Bollensdorf gehörte und in deren Mausoleum sie sich jeden Donnerstag treffen – es ist bereits seit mehr als zehn Jahren ihr Vereinssitz –, steht immer und immer wieder im Mittelpunkt ihrer Forschungen. Und so war klar, dass sich einige aus dem Geschichtskreis irgendwann auf den Weg machten, das Grab zu suchen. Denn seit dem 4. November 1936 befinden sich die sieben Särge aus der Gruft auf dem nahe gelegenen Friedhof. „Das war aber leichter gesagt, als getan“, erinnert sich Hildegard Bark an eine ziemlich lange Suche. Mit Hilfe von Helmut May fand sich aber schließlich hinter einer dicht zugewucherten Hecke das Grabmal, das nun vom Geschichtskreis gepflegt wird und ab und zu auch von freundlichen Besuchern gegossen wird.

Doch die Hobby-Historiker verbindet noch viel mehr mit dem Friedhof. So wissen sie, und berichten darüber auch auf einer schön gestalteten Informationstafel, dass Gutsbesitzer Karl Eduard Julius Kelch unweit des Gutshofes einen Morgen Gutsland für den neuen Friedhof zur Verfügung stellte. Er ließ auch noch eine kleine Kapelle aus roten Ziegelsteinen errichten. „Diese Kapelle war ausgesprochen winzig. An der Stirnseite befand sich der Altar, in der Mitte stand der Sarg mit dem Verstorbenen. Vier Trauernde konnten zu jeder Seite sitzen“, erzählt Klaus Wegner. Gemeinsam mit Peter Stolley hat er das Kreuz und das Relief mit dem Christuskopf geborgen, als die kleine Kapelle 2010 abgerissen wurde. Da war sie schon seit Langem ruinös und schon Ewigkeiten nicht mehr als Trauerhalle genutzt worden. 1987 hat die Initiativgruppe der Ortsgemeinde Neuenhagen eine neue Trauerhalle gebaut, die ebenfalls 2010 abgerissen wurde. Neu gebaut wurde eine Trauerhalle, die sehr modern wirkt, die, so empfinden es Klaus Wegner, Peter Stolley und Hildegard Bark, einen würdigen Abschied vom Verstorbenen ermöglicht. Und egal dabei ist, ob es sich um eine weltliche oder kirchliche Beisetzung handelt. Denn auch dies ist eine Besonderheit in Bollensdorf, dass die Grenze mitten über den Friedhof verläuft, kaum wahrnehmbar ist.

An einem Brandenburger Findling befinden sich jetzt Kreuz und Re­lief, direkt neben der großen Eiche, die vermutlich um 1860 gepflanzt wurde „und sicher viele Tränen gesehen hat“, sagt Hildegard Bark. Der Geschichtskreis möchte gern, dass das Kelchsche Grab und auch das für Kantor Johannes Orthbandt als Ehrengrab anerkannt werden. „Das bedeutet u. a., dass sie nicht eingeebnet und außerdem auf der Denkmalliste aufgeführt werden“, erzählt Hildegard Bark. Denn sowohl die Kelchs als auch Orthbandt haben große Bedeutung für Bollensdorf“, erzählt Hildegard Bark.

Ein Grab in Bollensdorf steht übrigens schon auf der Denkmalliste. Dabei handelt es sich um die imposante Grabstätte für Familie Engel. Otto Engel (6.5.1859–20.7.1935), ist da zu lesen,war Gast- und Landwirt der Süßen Ecke. Wer dieses Grab besucht, kann dort auch eine tragische Geschichte lesen. Denn der erst 20-jährige Paul Engel, sein Grab ist extra mit Kranz und Schleife auf einer Säule verziert, war einer von 20 Menschen, die bei der Hochbahnkatastrophe in Berlin ums Leben kamen. Am 26. September 1908 rasten am Hochbahn-Knotenpunkt Gleisdreieck zwei Züge frontal ineinander. Das ist bald 110 Jahre her, aber durch die Inschrift auf seinem Grabstein ist sein Schicksal heute noch bekannt.

Anonym oder halbanonym ist eine Frage, die viele Angehörige klären müssen, wenn es um die Urnenbestattung auf der grünen Wiese geht. Die drei vom Geschichtskreis führen Gäste gern zur neu gestalteten halbanonymen Grabanlage, wo die Namen der Verstorbenen auf Stelen eingraviert sind, so dass man sich ihrer auch noch in vielen Jahren erinnern kann.