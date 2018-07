Bildungssenatorin gegen generelles Handyverbot an Schulen

dpa

Berlin (dpa) Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres ist gegen ein generelles Handyverbot an Schulen nach dem Vorbild Frankreichs.

„Für eine zentrale Vorschrift für alle Berliner Schulen sehe ich derzeit keinen Anlass“, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag. „Die Schulen können die Frage der Handynutzung gut in eigener Verantwortung regeln.“ In den Schulkonferenzen seien neben Schulleitung auch Eltern und Schüler vertreten. „Sie kennen die Situation an der jeweiligen Schule und entscheiden gemeinsam, ob oder wann ein Handy benutzt werden darf.“

Das in Paris beschlossene Gesetz verbietet grundsätzlich das Nutzen von Mobiltelefonen in allen Vor- und Grundschulen sowie in der Sekundarstufe I. Das gilt für den Unterricht ebenso wie für den Pausenhof. Die Schulen dürfen aber Ausnahmen festlegen. In Berlin stellen die Schulen ihre Regeln selbst auf. Verboten ist das Handy bei Prüfungen.