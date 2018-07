Ein musikalisches Sommertheater

Reinhard Pfeiffer

Buckow Mal ehrlich, würden Sie sich vorstellen können, dass ein Antonio-Vivaldi-Violinkonzert auf einer Piccoloflöte statt auf einer Violine gespielt wird? Man glaubt es kaum. Das geht!

Am Sonntagnachmittag im schattigen Buckower Schlosspark gastierte das Blechbläserquintett NEVA BRASS aus Sankt Petersburg und erfreute mit solcherlei musikalischen Kunststückchen das Publikum. Zwei Trompeten, ein Horn, eine Posaune und zu guter Letzt eine Tuba bliesen gar vielerlei klassische Stücke dem geneigten Pub­likum ins Ohr.

Bach, Händel und Vivaldi, allesamt mit Stücken, eigentlich nicht für Blechblasinstrumente geschrieben, wurden gespielt. Wunderbar und ironisch arrangiert für diese ungewöhnliche Besetzung. Das war überraschend und frisch, und auch ein wenig schräg, da ungewohnt. Besonders der „Gassenhauer“ von Mozart, „Eine kleine Nachtmusik“, solcherart nur in Blech dargeboten, gefiel dem Publikum ungemein und wurde mit viel Beifall sowie einigen Bravo-Rufen belohnt.

Die Künstler verstanden meisterlich ihr Handwerk und spielten ungemein weich, so dass gar nicht erst eine Assoziation von Marschmusik entstehen konnte. Das wundert auch nicht, wer erfährt, dass die Musiker alle an der renommiertesten Musikschule Russlands studiert hatten, dem Rimski-Korsakov-Konservatorium in St. Petersburg.

Nach der Pause wurde die Stückauswahl moderner. Da kam schon Dixieland-Feeling auf. Duke Ellington und Gershwin ließen die Besucher auf ihren Bänken mit den Füßen wippen. Am Ende dann die Verbeugung der Musiker vor ihrem großen Landsmann Tschaikowski.

Zu verdanken war dieser wunderbare Klassik-im-Grünen-Nachmittag dem Buckower Kunst- und Kulturförderverein.