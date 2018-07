Flucht in Falkensee zu Ende

Sandra Euent

Nauen/Falkensee (MOZ) Die Flucht vor einer Polizeikontrolle endete für einen 36-Jährigen an einer Straßenlaterne und einem Baum in Falkensee. Zuvor hatte eine Polizeistreife in Nauen versucht, den Lenker eines Mercedes Kleintransporters zu kontrollieren. In der Nacht auf Dienstag versuchten die Beamten den Fahrer mit Blaulicht, Martinshorn und Anhaltesignal zum Stoppen zu bewegen. Der Mann fuhr aber mit stark erhöhter Geschwindigkeit weiter in Richtung Falkensee. Über verschiedene Landstraßen kam der Mann dann aus Richtung Schönwalde an den Ortseingang, wo er versuchte, nach links in den Niederneuendorfer Weg in Richtung Berlin abbiegen. Wahrscheinlich durch die sehr hohe Geschwindigkeit kam er hierbei nach rechts von der Straße ab und kollidierte erst mit einer Laterne und dann mit einem Baum. Der Mann versuchte zwar noch, weiterzufahren, aber der Wagen war derart beschädigt, dass er etwa 100 Meter hinter dem Unfallort zum Stehen kam. Polizeibeamte nahmen den Mann vor Ort fest. Er blieb unverletzt. Wie sich herausstellte, wurde der Mann per Haftbefehl gesucht und pustete sich darüber hinaus auch noch auf 1,82 Promille.