Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Nach mehreren Anrufen hat die Polizei am Montagvormittag auf der Landesstraße am Abzweig nach Storbeck vier Radfahrer gestoppt, von denen drei völlig nackt waren. Die Männer im Alter von 52, 63 und 69 Jahren gaben an, dass sie Naturliebhaber sind und sich gern freizügig in der Öffentlichkeit zeigen. Nach einem Gespräch mit den Beamten sahen die nackten Pedaleure ihr Fehlverhalten ein. Sie fuhren weiter, nachdem sie sich angezogen hatten.