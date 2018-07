Besonderes Himmelsereignis im „Sternenblick“

Auf Liegestühlen und Picknickdecken auf die totale Mondfinsternis warten: Im „Sternenblick“ in Parey war das am Freitagabend ein gemeinschaftliches Vergnügen. © Foto: weber

Simone Weber

Parey Es war ein Himmelsereignis, das rund 200 Gäste an die Teleskope im „Sternenblick“ in Parey lockte. Am Abend des 27. Juli konnte man aber nicht nur von dort aus, sondern über ganz Deutschland eine totale Mondfinsternis beobachten, die mit 103 Minuten längste des 21. Jahrhunderts.

Die Gäste stammten zum Großteil aus der Region, andere reisten extra aus den Nachbarlandkreisen und Bundesländern an. Organisator Thomas Becker, er steht in Diensten des Sternenparks Westhavelland, hatte auch 20 Liegen bereit gestellt. Einige Gäste brachten Picknickdecken mit. Auch Dank Bratwürsten vom Grill und kühlen Getränken wurde die Mondfinsternis zu einem besonderen gemeinschaftlichen Vergnügen. Los ging es allerdings nicht erst mit der Dämmerung. Um 19.00 Uhr ging es mit Astrofreund Becker auf „Reise durch unser Sonnensystem“. Ferner berichtete er in seinem Vortrag über „Finsternisse aller Art“ und hatte dabei zahlreiche beeindruckende Fotos parat.

„Obwohl auch Berliner Sternwarten zur Beobachtung einladen, hatten wir den Tag über schon viele telefonische Anfragen von Berlinern“, so Naturparkleiterin Ilona Langgemach am frühen Freitagabend. „Jetzt hoffen wir nur noch darauf, dass wir den Mond auch sehen.“ Denn viele Wolken zogen am westhavelländischen Himmel vorüber. Tatsächlich war der Mond unmittelbar nach seinem Aufgang und Eintritt in den Kernschatten der Erde (gegen 21.30 Uhr) noch nicht zu sehen. Gegen 21.50 Uhr dann staunendes Aufatmen unter den Sternenhimmel-Fans aus Nah und Fern: Die schwach rötliche Mondscheibe war erstmals am Horizont zu sehen. Allerdings nur eine reichliche halbe Stunde lang. Dann schoben sich wieder Wolken davor.

Ihr eigenes großes Beobachtungsteleskop brachten zwei Astrofans aus Rolfsen bei Lüneburg mit. „Bei der Internetsuche haben wir das Angebot zur Beobachtung hier gefunden und sind extra dafür vier Stunden lang mit dem Auto angereist“, erzählte Hartmut Schrepfer, der mit seiner Freundin, soweit es die Möglichkeiten hergeben, immer wieder gern zur Beobachtung von Phänomenen am Sternenhimmel deutschlandweit unterwegs ist. „Ich hatte in der Schule zwei Jahre lang Astronomieunterricht. Seitdem interessiere ich mich für das Thema“, sagte Schrepfers Begleiterin, die in Aschersleben geborene Juliane Kühne. Vom 14. bis 16. September findet in Gülpe das 8. Astrotreffen statt. Vielleicht kommen die Lüneburger ja dann wieder in den Sternenpark.

Gegen 22.45 Uhr klarte der Himmel wieder auf. Der Mond als intensiv rötliche Scheibe während der totalen Phase der Finsternis bot nun einen atemberaubenden Anblick. Die Totalität dauerte eine Stunde und 43 Minuten. Als der Mond wieder aus dem Kernschatten der Erde heraustrat, wurde die rötliche Mondscheibe von links nach rechts allmählich heller. Der Bereich des Mondes, der sich dann noch im Halbschatten befand, wurde allerdings grau.

Weitere Höhepunkte des Abends an den Teleskopen waren der Mars, der als rötlicher Punkt unterhalb des Mondes zu sehen war, und weiter südlich der Saturn und der Jupiter. Zwischenzeitlich hatte sogar der Überflug der Raumstation ISS für ein kleines Beobachtungserlebnis gesorgt.

Zum „Erlebnis Dunkelheit“ mit kindgerechter Nachtwanderung lädt der „Sternenblick“ am kommenden Freitag ab 23.00 Uhr sowie am 17. August ab 22.00 Uhr, ein. Zur langen Nacht der Perseiden lädt Naturparkführerin Marion Werner am 10./11./12. August, jeweils ab 21.30 Uhr, nach Strodehne ein. Auch das Naturparkzentrum in Milow lädt am 11. August, ab 21.00 Uhr, zu einer Sternenschnuppennacht ein. Was sonst so im August am Nachthimmel zu erwarten ist, erläutert Thomas Becker in der kommenden BRAWO-Ausgabe in seinem „Newsletter aus dem Sternenpark Westhavelland“.