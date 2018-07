EEW erweitert seine Müllverbrennungsanlage

Manuela Bohm

Premnitz (MOZ) Siedelt sich ein Unternehmen neu an oder erweitert sich in der Westhavelländischen Region, ist dies durchaus zu begrüßen. Allerdings müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Dafür gibt es ein umfangreiches Prozedere, dass die Unternehmer absolvieren müssen. In Premnitz möchte das Unternehmen EEW Energie from Waste eine Genehmigung zur Erweiterung seiner Anlage erneuern.

„Jetzt passiert, was bereits vor Jahren geplant war. Wir sind ein Industriestandort seit 1915. Heute wären wir es nicht, wenn es solche Investitionen nicht gäbe. Dennoch stehe ich dem ein Stück weit ambivalent gegenüber. Der Spagat zwischen Naturschutz und den Schutzgütern, Gesundheit sowie sauberes Wasser auf der einen Seite und Arbeitsplätze auf der anderen Seite muss geschafft werden“, sagt Premnitz’ Bürgermeister Ralf Tebling (SPD). Vor gut zehn Jahren ging das Unternehmen EEW, das in Deutschland und dem benachbarten Ausland 18 Anlagen zur Müllverbrennung betreibt, in Premnitz an den Start. Bereits 2008 erhielt das Unternehmen die Genehmigung für zwei Linien der sogenannten Rostfeuerung. Es investierte damals aber nur in eine Linie. Zudem nutzt die Firma in Premnitz Anlagen des ehemaligen Unternehmens Polyamid 2000, welches Teppichreste in einer Wirbelschichtanlage recycelte. In dieser Anlage soll nun kein Müll mehr verbrannt werden. Als Ersatz möchte EEW rund 60 Millionen Euro in die zweite Linie der Rostfeuerung investieren. „Die Genehmigungen erfolgen auf der Basis der Immissionsschutzverordnung. Aus meiner Sicht ist dies das schärfste Umweltgesetz. Die geplante Linie muss den gegebenen Grenzen unterliegen. Dabei werden die bestehenden Anlagen einbezogen“, erklärt Klaus Piefke, Geschäftsführer von EEW in Premnitz.

In die Pläne des Unternehmens konnten die Bürger bis Anfang Juli Einsicht nehmen. Noch bis 6. August besteht die Möglichkeit, Einwende zum Vorhaben vorzubringen. Diese können im Rathaus, Gerhart-Hauptmann-Straße 3, abgegeben werden. Zudem, auf Wunsch der Stadt und einiger Bürger, lädt Klaus Piefke zu einer Informationsveranstaltung zu dem Vorhaben ein. Diese wird Ende dieses Monats, am Montag, 27. August, um 18.00 Uhr, in der Premnitzer Oberschule stattfinden.

Bisher werden in den beiden verschiedenen Anlagen insgesamt 270.000 Tonnen sogenannter Ersatzbrennstoff verstromt; 120.000 Tonnen in der veralteten Wirbelschichtanlage, die vom Netz gehen soll, und 150.000 Tonnen in der Rostfeuerung. Künftig sollen in zwei Rostfeuerungsanlagen insgesamt 300.000 Tonnen Müll verwertet werden. Die Energie, die bei der Verbrennung freigesetzt wird, wird im Industriepark und in Premnitz in Form von Fernwärme und Strom genutzt.

Heute wird der Hausmüll, der bei jedem in der grauen Tonne landet, zuvor in Mechanisch-Biologischen Anlagen sortiert, Wertstoffe werden entnommen. „Die Tendenz im Land Brandenburg rückt von dieser Vorgehensweise ab. Immer mehr Kapazitäten der Mechanisch-Biologischen Behandlung gehen vom Markt“, weiß Ronald Philipp, Pressesprecher bei EEW. So würden künftig mehr Wertstoffe in Müllverbrennungsanalgen verlorengehen. Dies ist ein Kritikpunkt, den der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) deutlich in seiner Einwendung zum Vorhaben von EEW darstellt. „Müllverbrennungsanlagen sind eine Technik von gestern. Verbrannt wird wertstoffhaltiger Müll, der eigentlich recycelt werden könnte. Besser ist es daher, den eingesammelten Restmüll zu sortieren“, so Carsten Preuß, Vorsitzender des BUND Brandenburg.

Wie mit der Wirbelschichtanlage der ehemaligen Polyamid 2000 künftig umgegangen wird, ist nach Angaben von Geschäftsführer Klaus Piefke intern in der Prüfung - „auch in Hinsicht auf die Mitarbeiter“, wie er sagt, „suchen wir nach einer neuen Lösung.“