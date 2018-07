Motorradfahrer schwer verletzt

Volkmar Ernst

Teschendorf (MOZ) Mit dem Rettungshubschrauber musste ein 36-jähriger Motorradfahrer aus Sachsen am Dienstag nach einem Unfall auf der B 96 bei Teschendorf schwerverletzt in eine Klinik geflogen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Toyota-Fahrer um 11.15 Uhr ein Fahrschulfahrzeug überholen wollen und war dabei mit entgegengekommen Krad zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, außerdem traten Öl und andere Flüssigkeiten aus. Der Verkehr wurde zur Bergung über Neuholland und Grüneberg bis zirka 14.30 Uhr umgeleitet. Danach wurde das Tempo an der Gefahrenstelle herabgesetzt. Es kam zu längeren Staus. Einige betroffene Autofahrer berichteten von längerem Stillstand auf der Bundesstraße.