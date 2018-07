Trauben im Garten mit durchsichtigen Stoffsäcken überziehen

dpa-tmn

Veitshöchheim Aus dem Bastelladen lässt sich Hilfe gegen Schädlinge an Traubenreben im Garten beschaffen. Kleine Stoffsäckchen aus durchsichtigem Organzastoff, die über die Stränge mit den Beeren gezogen werden, sind ein bewährtes Mittel, erläutert die Bayerische Gartenakademie. Organza ist so feinmaschig, dass sogar kleine Kirschessigfliegen nicht durch die Lücken zwischen den Maschen passen. Auch Wespen und Vögel werden so von den Trauben ferngehalten.

Meist reicht den Experten zufolge für einen Fruchtstand ein Beutel der Größe 20 mal 30 Zentimeter. Dieser kommt über die Trauben und wird dann mit einem Bändchen zusammengebunden.