Mann bringt Frau und Kind in Gefahr

Wulkow Mit einem gefährlichen Manöver hat ein 29-Jähriger die Gesundheit seiner gleichaltrigen Lebensgefährtin und des gemeinsamen drei Jahre alten Kindes gefährdet. Die Frau wollte mit dem Kind baden fahren. Der Mann stieg spontan hinzu. Während der Fahrt zog er in der Nähe von Herzberg unvermittelt die Handbremse, wodurch das Auto ins Schlingern geriet. Als der Mann bei Wulkow nochmals die Bremse anzog, hielt seine Freundin an, stieg aus und nahm auch das Kind aus dem Wagen. Der 29-Jährige setzte sich daraufhin selbst ans Steuer, fuhr los, rammte nach wenigen Metern ein Verkehrsschild und einen Feldstein. Anschließend fuhr er davon. Die Frau rief die Polizei. Die Beamten trafen den Mann an seiner Wohnanschrift an. Als er die Gesetzeshüter sah, ergriff er zu Fuß die Flucht, kam aber nicht weit. Beim Pusten kam er auf einen Wert von 0,93 Promille. Nach der Blutentnahme wurde ihm die weitere Autofahrt untersagt. Die Gründe für sein Handeln sind unklar. Laut Polizeisprecher Toralf Reinhardt könnten psychische Probleme eine Rolle gespielt haben.