Beate Bias

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der US-Motorradbauer Harley-Davidson will einen Teil seiner heimischen Produktion ins Ausland verlagern – und wird dabei von Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) umworben. Bürgermeister Frank Balzer (SPD) hat einen Brief mit einer Einladung an die Konzernzentrale nach Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin unterschrieben. Die Stadt biete kurze Wege über die Schiene, die Straße oder das Wasser nach Berlin oder andere Metropolen. Außerdem sei es nicht weit nach Polen, heißt es in einem Schreiben vom Dienstag. Das Nachbarland sei einer der Hauptabnehmer in Osteuropa.

Um den Motorradbauer buhlt neben Eisenhüttenstadt auch Berlin. Von dort ging vor vier Wochen ein Brief in Richtung Amerika. Neben guten Bedingungen stellen die Hauptstädter auch Fördermitteln in Aussicht. Harley-Davidson hatte im Juni angekündigt, seine Produktion in den USA zu reduzieren. Grund ist der Handelsstreit zwischen Präsident Donald Trump und der EU.