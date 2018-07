Ausbildungsende lässt Arbeitslosigkeit leicht steigen

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Auch in Oberhavel ist die Arbeitslosigkeit im Juli gegenüber dem Vormonat saisonbedingt leicht angestiegen. Aktuell sind im Landkreis 6 228 Menschen arbeitslos gemeldet, 101 mehr als im vergangenen Monat und 622 weniger als im Juli 2017. Die Arbeitslosenquote beträgt in Oberhavel damit 5,5 Prozent, nach 5,4 Prozent im Vormonat. Im gesamten Agenturbezirk – zu dem Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin, die Prignitz und das Havelland gehören – wird die Sechs-Prozent-Schwelle unterschritten. Im Juli 2017 betrug die Arbeitslosenquote noch 6,7 Prozent.

„Typisch für die Sommermonate sind verstärkt Arbeitslosmeldungen von jungen Menschen nach Ende ihrer schulischen oder betrieblichen Ausbildung“, erläuterte am Dienstag in Neuruppin Cornelie Schlegel, Leiterin der Arbeitsagentur Neuruppin, die Entwicklung. Der frühere Ferienbeginn und Quartalskündigungen hätten in diesem Juli zu einem leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit geführt. „Nach Ausbildungsende haben sich knapp 300 junge Menschen unter 25 Jahren arbeitslos gemeldet, fast viermal so viel wie im Vormonat mit 85“, so Schlegel.

Diese saisonalen Effekte würden jedoch „auf einen aufnahmefähigen Arbeitsmarkt treffen“, sagt Schlegel. So konnten im Juli mehr Arbeitslose als im Juni eine Erwerbstätigkeit aufnehmen.

In Brandenburg ist die Arbeitslosenquote etwas gestiegen, die Lage auf dem märkischen Arbeitsmarkt wird aber weiterhin als positiv eingeschätzt. Im Juli lag die Arbeitslosenquote bei 6,2 Prozent. (Seite 2 und 20)