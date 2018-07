Schulden entlasten Hohen Neuendorfer Etat

Heike Weißapfelw

Hohen Neuendorf (MOZ) Die Aufnahme eines Kredites der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) über fünf Millionen Euro für den Horterweiterungsbau in Hohen Neuendorf haben die Stadtverordneten jüngst beschlossen. Damit sollen zwei Drittel der Kosten gedeckt werden. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen begrüßt diesen Beschluss ausdrücklich als längst überfällig.

„Jahrelang wurden solche Finanzierungsmodelle von der Mehrheit der Stadtverordneten zu Unrecht kategorisch abgelehnt“, erklärte dazu der Grünen-Stadtverordnete Oliver Jirka. Erst mit dem Haushalt 2018 war ein kommunales Bauvorhaben – die Sanierung des alten Rathauses – erstmals teilweise über einen Kredit finanziert worden.

Dass heute die Fördervoraussetzungen für den Kredit der KfW bestehen, gehe auf seine Fraktion zurück, so Jirka. Dem 2016 von den Stadtverordneten beschlossenen Antrag der Grünen, den Neubau des Hortgebäudes im Passivhaus- oder Niedrigstenergiehaus-Standard herzustellen, sei es zu verdanken, dass nicht nur ein Gebäude errichtet werde, das langfristig niedrigen Heizkosten und somit Ressourcenschonung erwarten lasse, sondern dass durch die Erfüllung der Fördervoraussetzungen der KfW sogar ein Tilgungszuschuss von 156 800 Euro für den Haushalt ermöglicht werden konnte. „Ein Zinssatz von 0,07 Prozent und 156 800 Euro Tilgungszuschuss: die Stadt wäre dumm, wenn sie diese Kreditfinanzierung ausgeschlagen hätte!“ Eine Direktfinanzierung über den Haushalt wäre „fahrlässig, denn in den nächsten Jahren wird Hohen Neuendorf mit seiner Haushaltsplanung aufpassen müssen“, so der Vorsitzende des städtischen Bauausschusses. „Viele Großprojekte und kaum Kredite – das ermöglicht zwar noch gute Rücklagen, aber Rücklagen bilden nicht die Liquidität ab“, so Jirka. Eine Diskrepanz von Investitionsein- und -auszahlungen belasteten zunehmend den Kassenbestand.

„Warum nehmen wir nicht öfters solche positiven Kredit- und Fördermodelle in Anspruch? Warum wurde für die Rathauserweiterung nicht ein solches Modell ersonnen und den Stadtverordneten vorgeschlagen?“, kritisiert Oliver Jirka. Doch sei der beschlossene energetische Standard sowohl der Rathauserweiterung als auch der Sanierung des alten Rathauses „zu mittelmäßig“, um von der KfW dafür Zuschüsse erhalten zu können. „Leider sind hier frühzeitige Weichenstellungen versäumt worden.“ Die Rathaussanierung wird es schwer haben, ohne Ausnahmegenehmigungen überhaupt die Anforderungen des Erneuerbare Energien- und Wärme-Gesetz zu erfüllen. Das habe die Projektpräsentation im Bauausschuss Ende 2017 gezeigt. Für eine Stadt, in der der Klimaschutz in den vergangenen Jahren erklärte „Chefsache“ sei, sei das eine herbe Enttäuschung. „Wir Grünen werden das Nachhaltigkeitsprinzip – sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich – zum Wohl der Stadt immer wieder beharrlich einfordern“, kündigt Oliver Jirka an.(hw)