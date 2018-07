Imbiss bleibt, wenn mehr Geld fließt

Holger Rudolph

Rheinsberg Von

Wie geht es weiter mit der Grillstube am Rheinsberger Rathaus? Schon seit Wochen wartet Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) darauf, dass Imbissbetreiberin Brigitte Weidauer auf sein Angebot zum Gespräch reagiert.

Weidauer betreibt die bekannte Grillstube am Markt, die sich auf dem Gelände des Rathauses befindet (RA berichtete). Wie Schwochow erläuterte, hatte die Stadt mit einer Räumungsklage darauf reagiert, dass Weidauer den noch aus DDR-Zeiten stammenden Vertrag trotz dessen Kündigung zu Ende Oktober 2018 weiter fortsetzen wollte.

Schon am 17. Juli habe er bei der Imbissbetreiberin vorgesprochen, sagte Schwochow. Allerdings sei der Kundenansturm zu diesem Zeitpunkt sehr hoch gewesen. Er habe ihr angeboten, im Rathaus zum Gespräch vorbeizukommen. Gut zwei Wochen später sei sie noch immer nicht bei ihm gewesen. Laut Schwochow sei bei den Verhandlungen auch nicht entscheidend, dass das alte Rathaus vorerst nicht verkauft werden kann, weil das neue viel später fertig wird. Imbissbetreiberin Weidauer könne das Gelände so lange nutzen, bis ein neuer Eigentümer darüber verfügt. Doch die Stadt Rheinsberg werde ihren Vertrag nur zu marktüblichen Konditionen verlängern. Der vergleichsweise kleine Betrag, den die Wirtin für ihren gut besuchten Imbiss zahle, sei alles andere als marktüblich, sagte Schwochow und erklärte: „Die Kommune zahlt für das Haus der Begegnung monatlich 150 Euro Pacht. Der Betrag, den Frau Weidauer an uns zahlt, liegt erheblich darunter.“

Nicht nur sein eigener Versuch, mit der Wirtin ins Gespräch zu kommen, sei bisher erfolglos geblieben. Auch Mitarbeiter der Liegenschaftsabteilung hätten sich mehrfach vergeblich bemüht, mit der Imbissbetreiberin über eine Verlängerung mit neuen Konditionen zu sprechen.

Nichts hält der Bürgermeister von einem Antrag der CDU-Fraktion, der am kommenden Montag, 6. August, bei der um 18.15 Uhr in der Mehrzweckhalle der Herinrich-Rau-Oberschule beginnenden Stadtverordnetenversammlung auf der Tagesordnung steht. Die CDU möchte, dass Brigitte Weidauer zu den bisherigen Konditionen bleiben darf, bis das Gelände verkauft wurde. Das gehe schlichtweg nicht, findet Schwochow. Die Kommune habe mit niemandem sonst einen derart zu ihren eigenen Lasten ausgefallenen Vertrag verabschiedet. Marktüblichkeit sei indes eine Normalität, denn die Stadt Rheinsberg könne nicht auf mögliche Einnahmen verzichten.