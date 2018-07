Bonjour et Bienvenue im Rathaus

Josefine Jahn

Seelow (MOZ) Vor zwei Wochen erst ist die Seelower Delegation von ihrem Besuch in der französischen Partnerstadt Nangis zurückgekehrt, nachdem alle gemeinsam das WM-Fußballfinale gesehen haben, aus welchem die Franzosen als Weltmeister hervorgingen.

Am Montag ist nun eine Gruppe von neun Kindern und Jugendlichen aus Nangis in der Kreisstadt angekommen, wo sie von Bürgermeister Jörg Schröder und anderen im Rathaus empfangen wurden. „Ich hoffe, dass ihr fünf erlebnisreiche Tage haben werdet und viele Eindrücke sammeln könnt“, sagte Schröder. Und obwohl wir im technisch modernen Zeitalter angekommen seien, würden sich daheim Gebliebene vielleicht über Post freuen, fügte der Bürgermeister an und wies die Gäste auf die Seelower Postkarten hin, die an jeden verteilt wurden. „Die Briefmarke zahlen wir“, betonte er.

Im Anschluss an den offiziellen Empfang ging es auf einen kurzen Rundgang durch die Stadt, inklusive einer Besichtigung der Oberschule und der Stadtbibliothek sowie des Schweizerhauses. Untergebracht ist die Gruppe auf dem Gelände der Lebuser Oderberge. Uwe Hädicke, Vorsitzender der Kindervereinigung Seelow, fasste das bevorstehende Programm zusammen: „Highlights sind die Kunstworkshops in Lebus, ein Landtagsbesuch am Mittwoch sowie der Besuch eines der größten Jugendzentren „Freiland“ in Potsdam. Am Freitag besuchen wir den Flugplatz Neuhardenberg, wo alle französischen Gäste einen Rundflug mitmachen dürfen und am Sonnabend sehen wir uns verschiedene Dorffeste in der Region an, bevor es das traditionelle Abschiedsgrillen in Lebus gibt“, verriet er.

Applaus gab es seitens der Besucher nicht nur für die Ansprachen. Auch für die Aufmerksamkeiten, die sie von Vertretern der Stadt als auch von Jörn Albrecht, Vorstandsmitglied des SV Victoria, überreicht bekamen. Trotz der Wärme ließen es sich manche nicht nehmen, sich die Victoria-Fan-Schals umzuhängen, als sie sich für ein Gruppenfoto vor das Rathaus stellten – zwei Banner mit Willkommensgruß wurden vorher an die Rathausfassade gebracht.

Einige der Gästen sind nicht zum ersten Mal hier. Herwann Henry ist bereits zum dritten Mal in Seelow, hat schon gegen SV Victoria Fußball gespielt. Auch Prescilla Faitout war schon einmal in Seelow und freut sich, wieder mit dabei zu sein.

„Wir sind alle super froh, hier zu sein und freuen uns auf die kommenden Tage“, übersetzt Dolmetscherin Celia Dedeyan, als die Franzosen ihrerseits Geschenke an die Gastgeber überreichen.(jsj)