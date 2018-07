Zum Tod von Wolfgang Töppen: „Als ob jemand einen Schatz auftut“

Frauke Adesiyan

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im Alter von 87 Jahren ist der langjährige Frankfurter Pfarrer Wolfgang Töppen am vergangenen Donnerstag gestorben. Bis kurz vor seinem Tod ist er jeden Tag mit seiner Aktentasche unter dem Arm in sein Büro in der St- Gertraudkirche gekommen. „Als wäre er noch im Dienst“, erinnert sich die amtierende Pfarrerin Beatrix Forck. Nach seiner aktiven Zeit als Pfarrer, die 1995 endete, hat er sich bis zuletzt um die Bücherschätze der Marienbibliothek und die alten Kirchenbücher gekümmert. „Dabei hat er ganz vielen Menschen geholfen, ihre Wurzeln zu finden“, betont Beatrix Forck den Wert dieser Arbeit.

Ungezählte Frankfurter hat Töppen, der vor 50 Jahren zum Pfarrer der Gertraudgemeinde gewählt wurde, getauft, konfirmiert, getraut und auch zu Grabe getragen. Als Vorsitzender des Fördervereins St. Marien begleitete er anschließend aktiv die Rückkehr der Frankfurter Bilderbibel in die Marienkirche. Den Lesern der Märkischen Oderzeitung erläuterte er nach und nach die so einzigartigen Illustrationen. „Das sind schließlich Wurzeln unserer Kultur. Und das Wissen darum kann so vermittelt werden, ohne dass jemand mit der Bibel wedeln muss“, hatte er sein Bemühen damals erklärt. Als jemanden, der sein ungeheures Wissen immer weitergeben wollte, behält ihn auch Pfarrerin Forck in Erinnerung: „Es war als ob jemand einen Schatz auftut und sagt: Guck mal, das haben wir alles.“ Im Jahr 2006 wurde Wolfgang Töppen für sein Engagement mit der Leopold-Medaille der Rotarier geehrt.

Bevor er 1968 nach Frankfurt kam hatte Töppen 13 Jahre lang im thüringischen Uhlstädt an der Saale eine Pfarrstelle bekleidet. Er war mit nur 25 Jahren 1955 zum Pfarrer ordiniert worden – nach dem Theologiestudium und einer aufgrund der Nachkriegszeit verkürzten Ausbildung. Der Schritt nach Frankfurt war auch einer in heimatliche Gefilde, erklärte der Sohn eines Berliners und einer Landsbergerin einst. Geboren war Töppen am 22. Oktober 1930 in Stettin.

„Frankfurt lag ihm sehr am Herzen“, bekräftigt Beatrix Forck. Mit seiner äußerst zugewandten Art hat Töppen lange über seine aktive Zeit hinaus Führungen für Touristen angeboten, Vorträge gehalten, Gottesdienste für Senioren veranstaltet. Ob Gemeindemitglied oder nicht – sein Ziel war es immer dem Gegenüber zu verdeutlichen, was für eine besondere, reiche Geschichte Frankfurt hat.

Selbst über seinen Tod hinaus bleibt Wolfgang Töppen, der schon Urgroßvater war, nun der Stadt verbunden. Für die Trauerfeier, die am 9. August, 12 Uhr auf dem Hauptfriedhof stattfinden wird, bitten seine Frau Gerlinde, die drei Kinder und deren Familien statt Blumen um Spenden für die Marienkirche. (yan)