Hornissenkokon am Krankenhaus

Olav Schröder

Bernau (MOZ) Ein Schädlingsbekämpfer ist am Dienstag vom Immanuel-Klinikum in Bernau zur Hilfe gerufen worden. Der Grund waren mehrere Hornissenkokons, die sich zwischen den Lamellen der Außenjalousie befanden, aber noch nicht ausgeschlüpft waren. Das betroffene Zimmer gehört zum Verwaltungsbereich in der vierten Etage des Klinikums. Patienten waren somit nicht gefährdet.

„Das Haus soll aber natürlich von Hornissen frei gehalten werden“, sagt Andreas Neue, der an dem Klinikum auch als Betriebsbeauftragter für Gefahrstoffe tätig ist. Deshalb sollten die acht weiß-beigen Hornissenpuppen dort verschwinden, bevor die Tiere erst schlüpfen. In der Vergangenheit war eine Mitarbeiterin bereits einmal von einer Hornisse gestochen worden. Wie es das Unglück wollte, reagierte sie allergisch darauf und bekam Atemnot, wie Andreas Neue berichtet.

Entdeckt worden waren die verpuppten Hornissen von Martina Ninnemann, Studienkoordinatorin in der Kardiologie des Herzzentrums Brandenburg, als sie die Jalousien herabgelassen hatte. Unmittelbar „greifbar“ waren sie allerdings nicht, da sich die Puppen hinter einem nicht zu öffnenden Fensterflügel befanden.

Um die Tiere zu vertreiben, war allerdings eine Erlaubnis durch die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Barnim erforderlich. Hornissen stehen unter Artenschutz. Sie zu töten, würde ein Verstoß gegen geltende Gesetze darstellen. Wie Andreas Neue erklärte, habe die Kreisverwaltung prompt reagiert, als sie von dem Vorfall erfahren habe. Die Naturschutzbehörde habe vorab die Erlaubnis erteilt, ohne die der Schädlingsbekämpfer nicht hätte tätig werden können.

Seitens des Naturschutzbundes wird darauf hingewiesen, dass Hornissen bei Einhaltung bestimmter Verhaltensregeln friedlich seien, sogar friedlicher als Honigbienen. Hornissen würden nicht grundlos angreifen. Allerdings sollten sie auch nicht gestört werden. Heftige Attacken, aber auch Bewegungen und Erschütterungen am Nest seien daher zu vermeiden. Auch sollte man sich nicht in ihre Flugbahn stellen.