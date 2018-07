Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ein Stadtfest ohne ArcelorMittal Eisenhüttenstadt (AMEH) ist undenkbar. Nicht nur, dass das Stahlunternehmen von Beginn an zu den Hauptsponsoren gehört, nein, ohne das Werk, gäbe es schließlich die Stadt gar nicht. Und so wird sich ArcelorMittal auch bei der 19. Ausgabe des dreitägigen Festes Ende August mit vielen Aktivitäten einbringen.

„Dieses Jahr steht unser Unternehmen ganz im Zeichen des 50-jährigen Jubiläums des Kaltwalzwerkes“, erklärt AMEH-Pressesprecher Herbert Nicolaus. Im Juni 1968 wurde im damaligen Eisenhüttenkombinat Ost (EKO) erstmals kaltgewalzter Flachstahl produziert. „Das war für uns eine ganz besondere Zäsur, denn kaltgewalzte Bleche und Bänder wurden in der Folgezeit bis zum Markenzeichen unseres Unternehmens“, so Nicolaus. „Das Kaltwalzwerk ist als finaler Produktionsbereich das Herzstück von ArcelorMittal Eisenhüttenstadt.“ Dort entstehen jene Erzeugnisse, für die AMEH bei den Kunden im In- und Ausland geschätzt wird. Speziell bei Automobilherstellern und Autozulieferern sei die Nachfrage nach Qualitätsstahl „Made in Eisenhüttenstadt“ sehr hoch. Im Festzelt in der Lindenallee erhalten die Besucher während des Stadtfestes einen kleinen Einblick in die vielschichtige Welt des Kaltwalzens.

Wer Lust und Interesse hat, kann auch an einer Busrundfahrt durch das Unternehmen mit einem Ausstieg im Warmwalzwerk teilnehmen. „Aufgrund der großen Resonanz in den vergangenen Jahren bieten wir diesmal mehr Rundfahrten an“, sagt Herbert Nicolaus. Am 25. und 26. August starten von 10 bis 17 Uhr stündlich Rundfahrten vom Busbahnhof. Tickets dafür gibt es im Festzelt. Die Einnahmen (1 Euro pro Person) werden wie in den Vorjahren einer Eisenhüttenstädter Kindereinrichtung zur Verfügung gestellt.

Für die jungen Gäste gibt es im und um das Festzelt wieder viel zu entdecken, auszuprobieren und zu gewinnen. Ein besonderer Anziehungspunkt dürfte dabei der Stand der Physikanten & Co. sein. Die vom Fernsehen bekannte Wissenschaftsshow („Frag doch mal die Maus“) ist am Sonnabend und Sonntag mit ihrer Forscherwerkstatt zu erleben. In der KochHütte vom QCW, gleich neben dem Zelt, können Kinder leckere Gerichte selbst kochen. Bei einem Familienwettbewerb kann man zudem attraktive Preise gewinnen.

Fortgeführt wird die Tradition, dass die Geschäftsführung sich am Sonnabend ab 12 Uhr zu einer Gesprächsrunde über aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen zusammenfindet und auch Fragen von Besuchern beantwortet.