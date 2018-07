Blaualgen-Pest an Polens Küste

Dietrich Schröder

(MOZ) Urlaubsfrust statt -lust herrscht derzeit im östlichen Abschnitt von Polens Ostseeküste. Weil sich aufgrund der Hitze immer mehr Blaualgen entwickelt haben, wurden in der Danziger Bucht, die sich bis zur russischen Exklave Kaliningrad (Königsberg) erstreckt, viele Strände für das Baden gesperrt. Selbst an der Halbinsel Hel, die in das offene Meer ragt, herrschte in den vergangenen Tagen ein Badeverbot, das inzwischen wieder aufgehoben wurde.

„Die Algen können schwere Hauterkrankungen hervorrufen, und wenn man das Wasser trinkt auch Magen-Darm-Erkrankungen“, warnen Mediziner. Zur Entwicklung der Wasser-Lebewesen trügen auch die von der Landwirtschaft verwendeten Düngemittel bei, die über Flüsse in die Meere gelangen.

Auch weiter westlich, bis hin zur deutschen Ostseeküste bei Usedom und Lubmin, gibt es in diesem Sommer eine vermehrte Algenentwicklung. Da sich dort das Wasser besser austauschen kann und deshalb auch etwas kälter ist als in der Danziger Bucht, kam es noch nicht zu einer gefährlichen Konzentration.

In den polnischen Seebädern in Westpommern – von Swinemünde über Kolberg bis Leba – gibt es bisher noch keine Einschränkungen. „Hier gibt es keine Algenpest, und Baden ist nach wie vor erlaubt“, sagt Carsten Wolf von dem in Kolberg beheimateten Reise-Veranstalter Travel-Netto. Da das Meerwasser zum Teil schon mehr als 25 Grad Celsius warm ist, lässt sich die weitere Entwicklung allerdings kaum voraussagen.