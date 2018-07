Der Mercedes unter den Atemschutzmasken

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Feuerwehr Eisenhüttenstadt geht mit der Zeit, investiert in neue Ausrüstung und vor allem auch in die Sicherheit der Feuerwehrleute. So wurden jüngst moderne Atemschutzmasken angeschafft, die die Arbeit erleichtern und sicherer machen.

Schwer ist sie nicht, die neue Atemschutzmaske, auf die Feuerwehrchef Norbert Manteufel mächtig große Stücke hält. Aber sie bietet im Falle eines Einsatzes viele Vorteile, die er und seine Leute nicht mehr missen wollen. Wenn es brennt und überall dicker Rauch ist, gehören Atemschutzmaske und Pressluftflasche für die Feuerwehr zur lebensnotwendigen Ausrüstung. „Die Atemgeräusche und auch die Umgebungsgeräusche sind dann so laut, dass eine Verständigung der Männer untereinander und auch zum Einsatzleiter wirklich schwierig ist“, sagt Manteufel mit Blick auf die gewöhnlichen Atemschutzmasken. Manchmal habe man die Worte des anderen nur erahnen können, egal, wie laut der sprach. Auch Handzeichen seien dann unerlässlich.

„Diese Thematik hat sich mit dieser Maske hier erledigt“, betont der Wehrleiter und zeigt auf die neue Generation von Atemschutzgeräten. Die funktioniere über Bluetooth, habe einen integrierten Sprachverstärker, zwei verstellbare Lautsprecher und unterdrücke automatisch Stör- und Atemgeräusche. Sie ist sozusagen der Mercedes und den Atemschutzmasken. Ermöglicht wird all dies durch ein Zusatzteil, was batteriebetrieben und am Kinnende der Maske angebracht ist. „Das kann man jederzeit abmachen und extra säubern“, betont Norbert Manteufel.

„Das ist ein gigantischer Schritt nach vorn“, findet der Eisenhüttenstädter Feuerwehrchef. Die moderne Maske erleichtere den Feuerwehrleuten die Kommunikation am Einsatzort enorm. Und im Notfall macht sie auch das Auffinden eines Feuerwehrmannes leichter, der im Einsatz möglicherweise selbst Hilfe benötigt. „Die Leute können sich einfach wesentlich besser abstimmen.“ Und bekanntlich können Sekunden oft Leben retten. Mann könne sprechen und hören – und zwar ohne große Anstrengung. Sogar die Atmung wird überwacht und an die Einsatzleitung gefunkt. Bis zu zehn Mann lassen sich – wenn erwünscht – über den Team-Talk verbinden.

Seit Anfang des Jahres sind die neuen Masken bei Einsätzen verwendet worden. „Und sie haben sich sehr gut bewährt“, versichert Norbert Manteufel. Die gesamte Wehrführung habe ihm zufolge die Entscheidung getroffen, in diese moderne Technik zu investieren, die nach den digitalen Funkgeräten ein weiterer Schritt in Richtung Zukunft ist.

Bislang nennt die Eisenhüttenstädter Feuerwehr 20 dieser Atemschutzmasken ihr Eigen. Finanziert wurden sie von der Stadt Eisenhüttenstadt. „Bei 30 wollen wir irgendwann landen“, sagt Manteufel, einen Zeitplan nennt er nicht. „Ja, sie sind teuer, aber sie sind es wert.“ Feuerwehrmänner setzen ihm zufolge ihr eigenes Leben aufs Spiel, um andere zu retten. Da müsse man auch in ihre Sicherheit investieren. Etwa 1200 Euro kostet eine dieser Atemschutzmasken etwa, die Manteufel erstmals bei einer Feuerwehrmesse gesehen hatte. Die Technik ließ ihn nicht mehr los. „Wir befinden uns eh gerade in der Maskenumstellung“, erklärt er.

Die ersten Feuerwehrautos in Eisenhüttenstadt sind bereits mit den neuen Masken und Tablets mit digitalen Landkarten ausgestattet. „Ja, in den vergangenen Jahren hat sich schon einiges getan“, betont der Wehrchef, der Eisenhüttenstädter Feuerwehr, die aktuell insgesamt 115 Einsatzkräfte zählt. 24 davon sind hauptamtliche Feuerwehrleute, die anderen gehören der Freiwilligen Feuerwehr an.

Norbert Manteufel weiß aber auch, dass die meisten Freiwilligen Feuerwehren im Land sich solch moderne Technik gar nicht leisten können. Brandschutz ist nämlich per Gesetz Sache der Kommune.