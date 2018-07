Appell an Arbeitgeber

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Mit einer Arbeitslosenquote von 4,5 Prozent im Juli steht der Geschäftsstellenbezirk Strausberg im landesweiten Vergleich mal wieder gut da. Doch die Bereichsleiterin der Arbeitsagentur Märkisch-Oderland, Kerstin Kurths-Buchloh, gibt sich damit nicht zufrieden. Zu viele Arbeitnehmer pendeln ihrer Ansicht nach aus der Region.

58,2 Prozent der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmer aus Märkisch-Oderland verlassen den Kreis (wochen-)täglich, um zur Arbeit zu pendeln. Die Quote der Einpendler in den Kreis liegt im Gegenzug bei 37,3 Prozent. In Strausberg selbst ist das Verhältnis fast ausgeglichen, hier stehen 69,7 Prozent Auspendlern 66,3 Prozent Einpendler gegenüber. Am beliebtesten ist Berlin bei den Strausbergern. 2714 von ihnen pendeln zur Arbeit in die Hauptstadt. Auch, was den gesamten Kreis betrifft, liegt die Metropole mit 25 014 Einpendlern aus MOL vorn.

Diese Zahlen vom vergangenen Jahr sind für die Geschäftsstellenleiterin der Arbeitsagentur Märkisch-Oderland mit Sitz in Strausberg unbefriedigend. „Es wäre schön, wenn wir mehr Auspendler von unserer Region überzeugen könnten. Pendeln kostet Lebenszeit. Und obendrein könnte unsere Region damit wirtschaftlich weiter wachsen“, sagt sie. 963 offene Stellen (siehe Text unten links) gibt es allein im Agenturbezirk Strausberg, der vom Berliner Rand bis Münche-berg reicht. „Es würde sich für jeden Pendler lohnen, zumindest mal zu schauen, ob und zu welchen Konditionen er oder sie hier Arbeit finden könnte. Mir fällt keine einzige Berufsgruppe ein, in der wir die Pendler nicht gebrauchen könnten. Gesucht wird in jeder Branche“, sagt Kerstin Kurths-Buchloh.

Doch nur offene Stellen allein reichen nicht aus, um Arbeitnehmer davon zu überzeugen, sich für einen Arbeitsplatz in Strausberg und Umgebung zu begeistern. Die Arbeitgeber seien gefragt. „Noch vor zehn Jahren konnte man als Arbeitgeber alles verlangen“, spitzt die Arbeitsmarkt-Expertin zu. „Heute muss man in ganz vielen Berufen die Arbeitnehmer umgarnen.“ Das fange zum Beispiel bei der Bezahlung an. „Die Gehälter sind zwar insgesamt gesehen in allen Branchen gestiegen, aber innerhalb der Branchen gibt es deutliche Unterschiede“, erzählt sie. So bewegen sich die Brutto-Gehälter für Köche und Elektriker in Vollzeit in der Region im Schnitt zwischen je 1700 und 2500 Euro brutto. Erst Anfang dieser Woche habe die Arbeitsagentur Stellengesuche von zwei Strausberger Tankstellen bekommen, die beide einen Verkäufer in Vollzeit suchen. „Die eine zahlt den Mindestlohn von 8,84 Euro, die andere 10 Euro plus Zuschläge. Die Stellen waren identisch. Warum sollte ich mich bei der ersten bewerben?“, fragt Kerstin Kurths-Buchloh. Den Mindestlohn, so ihre Empfehlung, würde sie nur im Helferbereich zahlen.

Kerstin Kurths-Buchloh erzählt von einem anderen aktuellen Beispiel aus dem Agenturbezirk Strausberg. Dort suchte eine Firma eine Fremdsprachensekretärin, die nicht nur die Übersetzungen für sie machen, sondern auch noch das gesamte Büro leiten sollte. „Das Gehalt war relativ gering, das Büro heruntergekommen“, sagt Kerstin Kurths-Buchloh. In der Arbeitsmarktberatung sagte sie dem Chef, dass er zu diesen Konditionen niemanden finden werde. Auf seine Antwort, dass man doch froh sein könne, wenn man hier in der Region einen Job bekomme, habe sie ihm gesagt, dass sich Bewerber nur ein paar Stationen in die S-Bahn setzen müssten, um in Berlin die Wahl zu haben.

Kerstin Kurths-Buchloh weiß, dass sich nicht jeder Arbeitgeber höhere Gehälter leisten kann oder will. Ist das so, dann müsse er mit anderen Dingen punkten. Das fange beim Internetauftritt an, bei dem die Stelle und das, was man biete, klar beschrieben sein müsse. „Eine Firma im Bereich Altenpflege macht im nächsten Jahr einen Teamausflug mit der Aida“, nennt sie ein Beispiel, das sie kürzlich auf dem Tisch hatte. Wer es kleiner halten wolle, habe andere Optionen. Wochenend- und Feiertagszuschläge, flexible Arbeitszeiten, betriebliche Altersvorsorge, ein Kindergarten in der Firma oder drei Tage Urlaub mehr pro Jahr für alle, die nicht krank werden. „Es geht um eine wertschätzende Unternehmenskultur, oft sind es Kleinigkeiten, die dazu beitragen“, sagt sie.