Kreisreform? War da mal was?

Frankfurt (Oder) (MOZ) Was für ein Stimmungswechsel in Brandenburg! Von der Konfrontation, die die kommunalen Spitzenverbände wegen der drohenden Kreisreform ausgerufen hatten, hin zur Harmonie zwischen den Verwaltungsebenen. Wie ist so etwas innerhalb eines Dreivierteljahres möglich?

Zum Einen mit einer Menge Geld, die in die kommunale Ebene gepumpt wird. Allerdings ist das bei weitem kein Gnadenakt der Landesregierung. Der Finanzausgleich musste ohnehin angepasst werden und der Anteil der Kommunen am Landesgeld steigen. Das hatte eine gutachterliche Überprüfung ergeben. Und die Entschuldung dreier kreisfreier Städte hätte es auch mit Kreisreform gegeben. Ob deren Schuldenerlass nachhaltig und dauerhaft ist, steht in den Sternen.

Mit dem Verweis auf die Digitalisierung und ihre möglichen Segnungen rettet sich die Landesregierung in eine entsprechende Testphase und über die nächste Wahl. Gleichzeitig zeichnet sich im Westen des Landes ab, dass die Starken Vier (Potsdam, Brandenburg, Havelland und Potsdam-Mittelmark) neue Kooperationen eingehen. Bleibt zu hoffen, dass andere Regionen die Zeichen der Zeit nicht verschlafen.